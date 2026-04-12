Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 12 de abril: 6 líneas con retrasos y L2 con servicio provisional

Este domingo 12 de abril, último día del periodo vacacional de Semana Santa antes del regreso a clases marcado por la SEP, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos y modificaciones en diversas líneas, lo que podría complicar los traslados.

Para que tengas paciencias, las autoridades reportaron que el servicio del Metro CDMX opera con horario dominical, de 07:00 a 00:00 horas; sin embargo, las afectaciones por obras y alta afluencia han generado demoras importantes.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/tUecjxKUR7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 12 de abril?

De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios en redes sociales, varias líneas registran tiempos de espera superiores a lo habitual:



Línea 1 : demoras superiores a 10 minutos

: demoras superiores a 10 minutos Línea 2 : retrasos mayores a 10 minutos

: retrasos mayores a 10 minutos Línea 3 : retrasos mayores a 10 minutos

: retrasos mayores a 10 minutos Línea 7 : retrasos de más de 10 minutos

: retrasos de más de 10 minutos Línea 9 : demoras de entre 10 y 15 minutos

: demoras de entre 10 y 15 minutos Línea B: esperas de más de 15 minutos

Estaciones cerradas del Metro CDMX y cambios en el servicio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, debido a trabajos de rehabilitación, algunas estaciones permanecen cerradas este día:



San Antonio Abad (Línea 2)

Auditorio (Línea 7)

En estas estaciones no hay ascenso ni descenso de pasajeros.

Rutas de transporte y taxis de aplicación para llegar al Estadio Azteca

Funcionamiento de la Línea 2 en domingo

En el caso de la Línea 2, el servicio opera de forma parcial:



De Cuatro Caminos a Pino Suárez

De Tasqueña a Xola

Además, permanecen cerradas:



San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Para apoyar a los usuarios, unidades de RTP brindan servicio alterno en los tramos afectados.

La estación Tasqueña también presenta modificaciones: únicamente opera el andén norte con dirección a Cuatro Caminos; cabe destacar que la estación Zócalo/Tenochtitlan se mantiene abierta y ofrece servicio en ambos sentidos.

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

Metrobús CDMX hoy domingo

Por su parte, el Metrobús CDMX reportó afectaciones en dos líneas debido a actividades dominicales:



Línea 3

Servicio: Tenayuca a División del Norte Sin servicio: Miguel Laurent a Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 7

Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a La Diana Sin servicio: Campo Marte a La Diana Ruta Alameda/Tacubaya: solo llega a La Diana



Autoridades recomiendan anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, especialmente en este cierre vacacional donde se espera un incremento en la movilidad previo al regreso a clases.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.