adn bueno
Última hora

Cierre en autopistas de Veracruz hoy domingo; bloqueos y carreteras afectadas este 12 de abril

Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 12 de abril: 6 líneas con retrasos y L2 con servicio provisional

Autoridades reportan retrasos de más de 15 minutos en el Metro CDMX; además, Metrobús afectado por pases dominicales. Conoce cómo llegar más rápido a tu destino.

Metro CDMX
¡Sal con tiempo! Hay retrasos en el Metro este domingo|Metro CDMX | X

Escrito por: Ximena Ochoa

Este domingo 12 de abril, último día del periodo vacacional de Semana Santa antes del regreso a clases marcado por la SEP, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos y modificaciones en diversas líneas, lo que podría complicar los traslados.

Para que tengas paciencias, las autoridades reportaron que el servicio del Metro CDMX opera con horario dominical, de 07:00 a 00:00 horas; sin embargo, las afectaciones por obras y alta afluencia han generado demoras importantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 12 de abril?

De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios en redes sociales, varias líneas registran tiempos de espera superiores a lo habitual:

  • Línea 1: demoras superiores a 10 minutos
  • Línea 2: retrasos mayores a 10 minutos
  • Línea 3: retrasos mayores a 10 minutos
  • Línea 7: retrasos de más de 10 minutos
  • Línea 9: demoras de entre 10 y 15 minutos
  • Línea B: esperas de más de 15 minutos

Estaciones cerradas del Metro CDMX y cambios en el servicio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, debido a trabajos de rehabilitación, algunas estaciones permanecen cerradas este día:

  • San Antonio Abad (Línea 2)
  • Auditorio (Línea 7)

En estas estaciones no hay ascenso ni descenso de pasajeros.

Rutas de transporte y taxis de aplicación para llegar al Estadio Azteca

Funcionamiento de la Línea 2 en domingo

En el caso de la Línea 2, el servicio opera de forma parcial:

  • De Cuatro Caminos a Pino Suárez
  • De Tasqueña a Xola

Además, permanecen cerradas:

  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto

Para apoyar a los usuarios, unidades de RTP brindan servicio alterno en los tramos afectados.

La estación Tasqueña también presenta modificaciones: únicamente opera el andén norte con dirección a Cuatro Caminos; cabe destacar que la estación Zócalo/Tenochtitlan se mantiene abierta y ofrece servicio en ambos sentidos.

Metrobús CDMX hoy domingo

Por su parte, el Metrobús CDMX reportó afectaciones en dos líneas debido a actividades dominicales:

  • Línea 3
    • Servicio: Tenayuca a División del Norte
    • Sin servicio: Miguel Laurent a Pueblo Santa Cruz Atoyac
  • Línea 7
    • Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a La Diana
    • Sin servicio: Campo Marte a La Diana
    • Ruta Alameda/Tacubaya: solo llega a La Diana

Autoridades recomiendan anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, especialmente en este cierre vacacional donde se espera un incremento en la movilidad previo al regreso a clases.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Metro CDMX Metrobús CDMX Transporte público CDMX

LO MÁS VISTO