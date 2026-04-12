Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 12 de abril: 6 líneas con retrasos y L2 con servicio provisional
Autoridades reportan retrasos de más de 15 minutos en el Metro CDMX; además, Metrobús afectado por pases dominicales. Conoce cómo llegar más rápido a tu destino.
Este domingo 12 de abril, último día del periodo vacacional de Semana Santa antes del regreso a clases marcado por la SEP, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos y modificaciones en diversas líneas, lo que podría complicar los traslados.
Para que tengas paciencias, las autoridades reportaron que el servicio del Metro CDMX opera con horario dominical, de 07:00 a 00:00 horas; sin embargo, las afectaciones por obras y alta afluencia han generado demoras importantes.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/tUecjxKUR7— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 12, 2026
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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 12 de abril?
De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios en redes sociales, varias líneas registran tiempos de espera superiores a lo habitual:
- Línea 1: demoras superiores a 10 minutos
- Línea 2: retrasos mayores a 10 minutos
- Línea 3: retrasos mayores a 10 minutos
- Línea 7: retrasos de más de 10 minutos
- Línea 9: demoras de entre 10 y 15 minutos
- Línea B: esperas de más de 15 minutos
Estaciones cerradas del Metro CDMX y cambios en el servicio
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, debido a trabajos de rehabilitación, algunas estaciones permanecen cerradas este día:
- San Antonio Abad (Línea 2)
- Auditorio (Línea 7)
En estas estaciones no hay ascenso ni descenso de pasajeros.
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Funcionamiento de la Línea 2 en domingo
En el caso de la Línea 2, el servicio opera de forma parcial:
- De Cuatro Caminos a Pino Suárez
- De Tasqueña a Xola
Además, permanecen cerradas:
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
Para apoyar a los usuarios, unidades de RTP brindan servicio alterno en los tramos afectados.
La estación Tasqueña también presenta modificaciones: únicamente opera el andén norte con dirección a Cuatro Caminos; cabe destacar que la estación Zócalo/Tenochtitlan se mantiene abierta y ofrece servicio en ambos sentidos.
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Metrobús CDMX hoy domingo
Por su parte, el Metrobús CDMX reportó afectaciones en dos líneas debido a actividades dominicales:
- Línea 3
- Servicio: Tenayuca a División del Norte
- Sin servicio: Miguel Laurent a Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Línea 7
- Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a La Diana
- Sin servicio: Campo Marte a La Diana
- Ruta Alameda/Tacubaya: solo llega a La Diana
Autoridades recomiendan anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, especialmente en este cierre vacacional donde se espera un incremento en la movilidad previo al regreso a clases.
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