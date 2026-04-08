Metro y Metrobús CDMX hoy miércoles 8 de abril; reportan retrasos en 6 líneas de más de 15 minutos

Usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportaron este miércoles 8 de abril de 2026 retrasos en al menos seis líneas, con tiempos de espera que superan los 10 y hasta 20 minutos, lo que ha generado saturación en andenes y trenes llenos.

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales y mensajes oficiales, las afectaciones se concentran principalmente en las Líneas 3, 5, 8, 9, 12 y B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) donde los usuarios han tenido que esperar más tiempo del habitual.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/vgejkB9MBg — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 8, 2026

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Líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 8 de abril

Las complicaciones se registran en:



Línea 3 : retrasos de más de 10 minutos ; autoridades aseguran que no hay averías en las vías o trenes, solo alta demanda

: ; autoridades aseguran que no hay averías en las vías o trenes, solo alta demanda Línea 5 : afectaciones de más de 10 minutos , principalmente, rumbo a Pantitlán

: , principalmente, rumbo a Pantitlán Línea 8 : retrasos de más de 15 minutos , principalmente hacia Garibaldi

: , principalmente hacia Garibaldi Línea 9 : tiempos de espera superiores a 10 minutos

: tiempos de espera superiores a Línea 12 : demoras entre 15 y 20 minutos ; estaciones comienzan a saturarse

: ; estaciones comienzan a saturarse Línea B: espera superior a 15 minutos, aunque el sistema atribuye el problema a alta afluencia

En la mayoría de los casos, el Metro CDMX ha informado que, por el momento, no existen fallas técnicas, sino que los retrasos se deben a la alta concentración de usuarios; no obstante, indicaron que se trabaja en agilizar la salida de trenes desde terminales.

Metro CDMX cambia horario de la Línea 2 por Semana Santa

Estaciones cerradas y modificaciones en el Metro CDMX hoy

El sistema también informó sobre cierres que afectan la movilidad de los usuarios:



San Antonio Abad (Línea 2): sin servicio por trabajos de rehabilitación

(Línea 2): sin servicio por trabajos de rehabilitación Auditorio (Línea 7): permanece cerrada hasta nuevo aviso

Por otro lado, en la Línea 2, la estación 2 Zócalo/Tenochtitlan opera con normalidad; además, en la terminal Tasqueña sólo está habilitado el andén norte —en dirección Cuatro Caminos— debido a obras en el andén sur.

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

¿Hay retrasos en el Metrobús CDMX hoy miércoles 8 de abril?

En contraste, el Metrobús CDMX reporta operación normal este miércoles 8 de abril. Hasta el momento, no se han registrado incidentes ni retrasos en ninguna de sus siete líneas.

Este escenario convierte al Metrobús en una alternativa para quienes buscan evitar las demoras en el Metro CDMX, especialmente en trayectos donde ambos sistemas coinciden como la línea 3.

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