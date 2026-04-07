Metro y Metrobús CDMX inician con retrasos de hasta 20 minutos; conoce las estaciones sin servicio hoy 7 de abril

Este martes 7 de abril de 2026, usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan afectaciones importantes en el servicio, con retrasos que superan los 20 minutos en algunas líneas y estaciones saturadas en plena hora pico.

De acuerdo con reportes oficiales del propio sistema de transporte, se han registrado demoras en al menos seis líneas, lo que ha generado complicaciones para miles de personas que se trasladan en la capital.

Ante esto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que: "comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje"; además, personal se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Toma previsiones.… pic.twitter.com/abYF4UOL4s — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy?

Las afectaciones más relevantes se concentran en las siguientes líneas:



Línea 2

Línea 3 : demoras de más de 15 minutos y estaciones con alta saturación

: demoras de más de 15 minutos y estaciones con alta saturación Línea 7 : retrasos de entre 10 y 15 minutos

: retrasos de entre 10 y 15 minutos Línea 8 : retrasos superiores a 15 minutos; usuarios reportan andenes llenos

: retrasos superiores a 15 minutos; usuarios reportan andenes llenos Línea 12 : afectaciones de más de 10 minutos

: afectaciones de más de 10 minutos Línea A : demoras de más de 10 minutos

: demoras de más de 10 minutos Línea B: demoras de aproximadamente 15 minutos

Ante esta situación, el Metro CDMX informó en sus canales oficiales que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales” en varias de las líneas afectadas, aunque los tiempos de espera continúan siendo mayores a los habituales.

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Estaciones cerradas y cambios en el servicio del Metro CDMX

Además de los retrasos, el sistema mantiene cierres y modificaciones operativas que impactan directamente a los usuarios:



La estación San Antonio Abad (Línea 2) permanece cerrada por trabajos de rehabilitación

(Línea 2) permanece cerrada por trabajos de rehabilitación La estación Auditorio (Línea 7) también continúa sin servicio

(Línea 7) también continúa sin servicio La estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) opera con normalidad en ambos sentidos

Por su parte, en Tasqueña (Línea 2), solo está habilitado el andén norte (dirección Cuatro Caminos), debido a obras en el andén sur.

Las autoridades recomiendan a los usuarios:



Anticipar su salida para evitar contratiempos

para evitar contratiempos Considerar rutas alternas

Mantenerse informados a través de canales oficiales

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

Metrobús CDMX opera con normalidad hoy

A diferencia del Metro, el Metrobús CDMX no presenta afectaciones relevantes hasta el momento. Su servicio se mantiene continuo, por lo que se perfila como una alternativa viable para quienes buscan evitar los retrasos del sistema subterráneo.

Mientras las autoridades aseguran que el servicio se está regularizando, los usuarios continúan enfrentando tiempos de espera prolongados y saturación en varias estaciones clave.

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