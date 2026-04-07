Metro y Metrobús CDMX inician con retrasos de hasta 20 minutos; conoce las estaciones sin servicio hoy 7 de abril
¡No se mueve! Usuarios reportan esperas de 20 minutos en plena hora pico; consulta el estado de las líneas y por qué el Metrobús es tu mejor opción hoy.
Este martes 7 de abril de 2026, usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan afectaciones importantes en el servicio, con retrasos que superan los 20 minutos en algunas líneas y estaciones saturadas en plena hora pico.
De acuerdo con reportes oficiales del propio sistema de transporte, se han registrado demoras en al menos seis líneas, lo que ha generado complicaciones para miles de personas que se trasladan en la capital.
Ante esto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que: "comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje"; además, personal se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
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¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy?
Las afectaciones más relevantes se concentran en las siguientes líneas:
- Línea 2: retrasos superiores a 20 minutos, con avance lento entre estaciones
- Línea 3: demoras de más de 15 minutos y estaciones con alta saturación
- Línea 7: retrasos de entre 10 y 15 minutos
- Línea 8: retrasos superiores a 15 minutos; usuarios reportan andenes llenos
- Línea 12: afectaciones de más de 10 minutos
- Línea A: demoras de más de 10 minutos
- Línea B: demoras de aproximadamente 15 minutos
Ante esta situación, el Metro CDMX informó en sus canales oficiales que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales” en varias de las líneas afectadas, aunque los tiempos de espera continúan siendo mayores a los habituales.
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Estaciones cerradas y cambios en el servicio del Metro CDMX
Además de los retrasos, el sistema mantiene cierres y modificaciones operativas que impactan directamente a los usuarios:
- La estación San Antonio Abad (Línea 2) permanece cerrada por trabajos de rehabilitación
- La estación Auditorio (Línea 7) también continúa sin servicio
- La estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) opera con normalidad en ambos sentidos
Por su parte, en Tasqueña (Línea 2), solo está habilitado el andén norte (dirección Cuatro Caminos), debido a obras en el andén sur.
Las autoridades recomiendan a los usuarios:
- Anticipar su salida para evitar contratiempos
- Considerar rutas alternas
- Mantenerse informados a través de canales oficiales
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Metrobús CDMX opera con normalidad hoy
A diferencia del Metro, el Metrobús CDMX no presenta afectaciones relevantes hasta el momento. Su servicio se mantiene continuo, por lo que se perfila como una alternativa viable para quienes buscan evitar los retrasos del sistema subterráneo.
Mientras las autoridades aseguran que el servicio se está regularizando, los usuarios continúan enfrentando tiempos de espera prolongados y saturación en varias estaciones clave.
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