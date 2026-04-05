Línea 2 del Metro y otras rutas del Metrobús CDMX presentan cortes y demoras este domingo 5 de abril

Este 5 de abril, en pleno cierre de las vacaciones de Semana Santa y durante el Domingo de Pascua, usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) enfrentan retrasos generalizados y modificaciones en el servicio en varias líneas, complicando el regreso a casa y la movilidad en la capital.

De acuerdo con reportes oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC), las afectaciones más relevantes se registran en múltiples rutas clave, con tiempos de espera que superan los 10 y hasta 15 minutos.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 12° C pic.twitter.com/T4sypVgdfy — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026

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Retrasos en el Metro CDMX hoy 5 de abril: líneas afectadas y tiempos de espera

Las autoridades informaron que la Línea A del Metro CDMX presentó retrasos tras el retiro de un tren para revisión mecánica. Aunque el servicio ya se agiliza, la circulación aún no se normaliza completamente.

Además, otras líneas con demoras importantes son:



Línea 7 del Metro CDMX: más de 15 minutos

del Metro CDMX: más de 15 minutos Línea B del Metro CDMX: más de 15 minutos

del Metro CDMX: más de 15 minutos Línea 8 del Metro CDMX: más de 10 minutos

del Metro CDMX: más de 10 minutos Línea 1 del Metro CDMX: más de 10 minutos

del Metro CDMX: más de 10 minutos Línea 3 del Metro CDMX: más de 10 minutos

del Metro CDMX: más de 10 minutos Línea 2 del Metro CDMX: más de 10 minutos

El horario de operación para este domingo se mantiene de 07:00 a 00:00 horas.

Metro CDMX cambia horario de la Línea 2 por Semana Santa

Línea 2 del Metro CDMX con servicio interrumpido

Uno de los puntos más críticos se encuentra en la Línea 2, donde continúan las adecuaciones como parte de los trabajos de modernización rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

El STC informó que la línea opera en dos circuitos:



De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

Para cubrir el tramo interrumpido, unidades de RTP brindan apoyo de Xola a Pino Suárez en ambos sentidos.

Cambia el servicio en la estación Taxqueña

Además, en la terminal Tasqueña se realizan modificaciones importantes: el andén norte (dirección Cuatro Caminos) es utilizado para ascenso y descenso, mientras que el andén sur permanece cerrado por trabajos de sustitución de piso. La zona se encuentra delimitada para garantizar la seguridad de los usuarios.

Metrobús CDMX hoy domingo: cierres y afectaciones en Línea 7

Por su parte, el Metrobús CDMX también presenta ajustes en su operación este domingo.

El servicio opera de 05:00 a 24:00 horas; sin embargo, la Línea 7 tiene modificaciones por el paseo dominical:



Servicio parcial de Indios Verdes y Hospital Infantil a La Diana

Sin servicio de Campo Marte a Chapultepec

Ruta Alameda Tacubaya sin operación

En la Línea 2 del Metrobús, continúa la afectación en la estación Coyuya con dirección a Tacubaya.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas ante el incremento de la demanda por el regreso de vacacionistas.

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