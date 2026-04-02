En Jueves Santo, Línea 2 del Metro CDMX reporta retrasos tras revisión de un tren; Metrobús anuncia cierre de estación

Este jueves 2 de abril de 2026, en pleno Jueves Santo y periodo vacacional de Semana Santa, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) registra importantes afectaciones en varias de sus líneas, con retrasos que superan los 10 y hasta 15 minutos, además de alta afluencia en andenes y vagones.

A pesar de que se trata de un día en el que muchos capitalinos no trabajan o tienen horarios especiales, usuarios reportan saturación en el servicio, particularmente en las líneas 2, 12, A, 3 y 8, donde el avance de trenes es lento y las estaciones lucen llenas.

El propio Metro CDMX informó en redes sociales que se trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”, además de pedir a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y descender antes de ingresar a los vagones para evitar mayores retrasos.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 8° C pic.twitter.com/2FUroaGePs — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 2, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 2 de abril?

De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios, las afectaciones se concentran en varias rutas clave:



Línea 12: retrasos de más de 15 minutos y alta saturación

Línea A: demoras superiores a 15 minutos con estaciones llenas

Línea 3 y Línea 8: retrasos de hasta 15 minutos

Líneas 2: Retrasos de más de 15 minutos tras revisión de tren que derivó en una marcha lenta, aunque ya se normalizó el servicio

que derivó en una marcha lenta, Línea 7, 9 y 1: demoras de más de 10 minutos

En el caso de la Línea 9, el Metro confirmó que hay “alta afluencia”, mientras que en la Línea 2 el servicio opera de forma parcial, lo que agrava la situación.

#AvisoMetro Al momento se normaliza el servicio en la Línea 2, la circulación de trenes es continua.



El servicio se ofrece en 2 circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen cerradas. Se… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 2, 2026

Servicio parcial en Línea 2 del Metro CDMX y estaciones cerradas hoy jueves 2 de abril

El servicio en la Línea 2 presenta modificaciones importantes este jueves. La operación se divide en dos tramos:



De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

Debido a estos trabajos, el traslado entre Xola y Pino Suárez se realiza mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

Además, tres estaciones permanecen cerradas durante la jornada:



Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Conviene recordar que el Metro CDMX opera este jueves con horario especial de día festivo, de 07:00 a 00:00 horas, lo que también influye en la concentración de usuarios en ciertos horarios.

Metrobús CDMX con retrasos en Jueves Santo

Por su parte, el Metrobús CDMX mantiene su servicio de 04:30 a 24:00 horas en sus siete líneas; sin embargo, también presenta retrasos de hasta 15 minutos, principalmente en las líneas 1 y 7.

Metro CDMX anuncia cierre de 3 estaciones de la Línea 2 El director del Metro CDMX anunció que la Línea 2 funcionará únicamente de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez; conoce los detalles. 01 abril, 2026

La alta demanda en este transporte se debe a que muchos usuarios lo utilizan como alternativa ante las fallas en el Metro.

Por otra parte, se anunció que la estación Metro Coyuya, de la Línea 2, se encontrará del 3 al 5 de abril.

Autoridades recomiendan anticipar traslados, tomar previsiones y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este Jueves Santo.

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