Marchas y bloqueos cerrarán calles de la CDMX hoy 30 de marzo

La Ciudad de México (CDMX) será un completo caos hoy lunes 30 de marzo debido a que será sede de dos marchas y varios bloqueos que paralizarán la circulación en calles importantes.

La marcha del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas pasará por calles de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, mientras que el movimiento Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina saldrá del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.

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Marchas que habrá en CDMX hoy 30 de marzo

Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas

A las 8:00 de la mañana, el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas marchará del Ángel de la Independencia rumbo a dos destinos:

Oficinas de Uber en México, Hamburgo No.206, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Distrito Polanco, Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho No.137, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo



Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

A las 16:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina marchará del Hemiciclo a Juárez, ubicada en Avenida Juárez No.50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Ángel de la Independencia.

¿En dónde hay bloqueos hoy?

Las autoridades de vialidad alertan de reducción de carriles por obras en Viaducto Miguel Alemán desde Adolfo Prieto hasta Avenida Cuauhtémoc, por lo que pide a los conductores buscar alternativas.

#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras en Viaducto Miguel Alemán desde Adolfo Prieto hasta Av. Cuauhtémoc. pic.twitter.com/AeIcavfrqk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 30, 2026

A las 7:30 de la mañana, Padres de Alumnos de la Escuela Primaria "José Ma. Rodríguez Cos" realizarán un bloqueo en Anillo Periférico Canal de Garay, colonia Los Ángeles Apanoaya, alcaldía Iztapalapa. Los manifestantes exigirán atención urgente de las autoridades educativas ante diversas problemáticas que afectan el entorno escolar

A partir de las 10:00 de la mañana, policías en activo, jubilados y pensionados se manifestarán en la Secretaría de Gobierno, que se ubica en Plaza de la Constitución No.1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen el pago por el incremento de 9% al sueldo básico que el Gobierno no cumplió

A las 12:00 horas, integrantes del Centro Nacional para la Capacitación y Liderazgo de las Empleadas del Hogar se reunirán en Parque Lincoln, ubicado en avenida Emilio Castelar No.163, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo