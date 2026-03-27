Cierran la Cineteca Nacional por protesta; esto pasará con las funciones del viernes 27 de marzo

Un grupo de trabajadores protesta fuera de la Cineteca Nacional, sede Xoco, por mejores condiciones laborales; y como parte de su manifestación, decidieron abrir las salas del cine de forma gratuita al público en general.

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Amo el cine, pero amo más tener derechos laborales dignas, por eso me solidarizo con lxs compañerxs de la Cineteca Nacional.#PrimaveraLaboral pic.twitter.com/hYEaOScuT0 — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) March 27, 2026

¿Por qué protestan?

Los colaboradores piden mejoras en sus sueldos, horarios y prestaciones, pues consideran que las actuales condiciones laborales no son suficientes para el trabajo que desempeñan en uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasará con las funciones de cine?

Al menos por hoy, las salas de cine de la sede Xoco permanecerán abiertas a la par de las proyecciones, lo que dejará sin costo alguno el acceso. Así, cualquier persona podrá entrar a ver las películas programadas en la cartelera, sin embargo, este medio de comunicación consultó la página de la cartelera de la Cineteca Nacional y no mostró ningún filme.

adn Noticias consultó la cartelera oficial de la Cineteca Nacional, pero no mostró ningún horario.|Cineteca Nacional

¿Qué pasa en las otras sedes de la Cineteca Nacional?

Hasta el momento, la situación afecta solo a la sucursal de Xoco, por lo que las otras sedes de la Cineteca Nacional se mantienen en operatividad. Los trabajadores continúan atendiendo las salas pero en el lugar de la protesta, liberaron el acceso para que el público entre sin pagar.

¿Qué hacer si voy hoy a la Cineteca Nacional?

Con el acceso libre, podría haber más gente de lo habitual en la Cineteca Nacional y como no se publicó ningún comunicado sobre reembolsos, solo sobre la operatividad de las tres sedes, lo más probable es que el acceso a las salas quede libre como los trabajadores compartieron en redes sociales.

#CinetecaNacionalInforma:



Las tres sedes de Cineteca Nacional se encuentran funcionando con regularidad.

Te invitamos a leer el siguiente comunicado 👇 pic.twitter.com/tByz6uS2TD — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) March 27, 2026

En caso de riñas o altercados, lo mejor es comunicarse al 911 y solicitar la ayuda de un cuerpo policial. Se recomienda llegar con tiempo a la función comprada y atender las indicaciones de los servicios de seguridad.