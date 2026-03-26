Hay restricciones vehiculares en CDMX y Edomex; autos que deben descansar hoy

En la CDMX se implementó el programa Hoy No Circula debido a los altos índices de contaminación ambiental y aquí te decimos qué autos no pueden transitar en el Valle de México o serán acreedores a una multa.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) los vehículos que no pueden circular en las 16 alcaldías de CDMX y en Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas son:

Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 26 de marzo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/IZ34qhincA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 26, 2026

Cabe destacar que estas restricciones no aplican para todos los autos pues están exentos los vehículos híbridos y eléctricos, los que brindan servicios de emergencia y de transporte público.

¿De cuánto es la multa?

Los automovilistas que no respeten las restricciones serán retirados de la circulación y deberán pagar una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA) equivalente a entre 2 mil y 3 mil pesos. Además el coche podría ser llevado al corralón y ahí el dueño deberá pagar para poder sacar el coche. Así que para que evites este tipo de situaciones te recomendamos siempre estar pendiente de cómo aplica el programa pues cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental las restricciones se endurecen.

CDMX la ciudad con más tráfico

Un reciente estudio reveló que la CDMX es la ciudad con más tránsito vehicular y los automovilistas pasan 148 horas atrapados en los embotellamientos, es decir alrededor de 7.6 días. Además, se registró 79.5% de congestión y la medida de circulación fue de 17.4 kilómetros por hora.

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