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Se registra aparatoso choque de unidades del Metrobús; hay 15 heridos

Las unidades del Metrobús que chocaron este 25 de marzo en la CDMX forman parte de la Línea 5.

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Se registra aparatoso choque de unidades del Metrobús CDMX. |Karen Ortega | adn Noticias

Escrito por: Tania Itzel Vargas

Dos unidades de la Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) se impactaron mientras circulaban por la calzada San Juan de Aragón, casi esquina con la avenida Ingeniero Eduardo Molina. El aparatoso choque de hoy se dio justamente frente a la estación San Juan de Aragón. El saldo del impacto fue de 15 personas lesionadas. Te contamos los detalles del accidente en la CDMX este 25 de marzo.

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¿Por qué chocan las unidades de Metrobús de la Línea 5?

Durante la mañana de este miércoles, ocurrió un aparatoso accidente, luego de que dos unidades de la Línea 5 del Metrobús se impactaron fuertemente. El accidente ocurrió cuando una unidad en proceso de ingreso a la estación San Juan de Aragón, no frenó y chocó con otra que estaba aún en el lugar.

De inmediato, llegó al lugar personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, para colocar tierra sobre los fluidos de que salieron de los autobuses y evitar que causaran un accidente mayor.

Confirman 15 lesionados por accidente de Metrobús de la Línea 5

Asimismo, arribaron a la zona, paramédicos del escuadrón de Rescate y urgencias médicas, quienes valoraron a los usuarios de ambas unidades del Metrobús de la CDMX. Se reportaron 15 personas lesionadas y se determinó si era necesario trasladarlas al hospital.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas que circulan por la zona.

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