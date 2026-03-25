Se registra aparatoso choque de unidades del Metrobús; hay 15 heridos

Dos unidades de la Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) se impactaron mientras circulaban por la calzada San Juan de Aragón, casi esquina con la avenida Ingeniero Eduardo Molina. El aparatoso choque de hoy se dio justamente frente a la estación San Juan de Aragón. El saldo del impacto fue de 15 personas lesionadas. Te contamos los detalles del accidente en la CDMX este 25 de marzo.

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¿Por qué chocan las unidades de Metrobús de la Línea 5?

Durante la mañana de este miércoles, ocurrió un aparatoso accidente, luego de que dos unidades de la Línea 5 del Metrobús se impactaron fuertemente. El accidente ocurrió cuando una unidad en proceso de ingreso a la estación San Juan de Aragón, no frenó y chocó con otra que estaba aún en el lugar.

Precaución en la zona y revisa rutas alternas‼️

Se registró movilización de servicios de emergencia a la zona del choque entre unidades del Metrobús, para valorar en el lugar y a las personas ledionadas.

🚑Personal de PC, Bomberos y @SSC_CDMX siguen en la zona



📹:… pic.twitter.com/o9vdgb2MmY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

De inmediato, llegó al lugar personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, para colocar tierra sobre los fluidos de que salieron de los autobuses y evitar que causaran un accidente mayor.

Confirman 15 lesionados por accidente de Metrobús de la Línea 5

Asimismo, arribaron a la zona, paramédicos del escuadrón de Rescate y urgencias médicas, quienes valoraron a los usuarios de ambas unidades del Metrobús de la CDMX. Se reportaron 15 personas lesionadas y se determinó si era necesario trasladarlas al hospital.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas que circulan por la zona.