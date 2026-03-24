TV Azteca lanza oportunidad única para estudiantes; así puedes iniciar tu carrera en la televisora

TV Azteca lanza una campaña de reclutamiento para estudiantes y recién graduados que buscan experiencia profesional en el área de Recursos Humanos dentro de la industria televisiva. Esta iniciativa, denominada "Semillero de Talento", está abierta a jóvenes residentes de la CDMX.

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Esta oportunidad es para los graduados en:



Recursos Humanos

Psicología

Administración de empresas

Aunque son tareas administrativas, la empresa destacó que los candidatos deben tener interés en los medios de comunicación y en seguir aprendiendo y capacitándose en su rubro.

Si deseas vivir la experiencia del mundo de la televisión y dar tus primeros pasos profesionales, TV Azteca es una de las empresas de comunicación más importantes del país que te puede ayudar en el inicio de tu carrera laboral.|TV Azteca | LinkedIn

¿Quiénes pueden postularse?

Esta campaña de reclutamiento está dirigida a jóvenes que desean ingresar al mercado laboral en las áreas administrativa y de recursos humanos que no tengan prácticas profesionales ni servicio social.

Responsabilidades y aprendizaje

Los participantes seleccionados trabajarán en proyectos reales dentro del departamento de Recursos Humanos, como:



Atracción y selección de talento

Gestión de compensaciones y prestaciones

Análisis de estructura organizacional

Procesos administrativos en medios de comunicación

Esta experiencia permite a los participantes aplicar sus conocimientos académicos en un entorno dinámico y potenciar su perfil profesional.

¿Qué ofrece TV Azteca?

El programa ofrece los siguientes beneficios enfocados en el desarrollo profesional:



Experiencia en una empresa líder de televisión

Mentoría de expertos en recursos humanos

Oportunidades de crecimiento profesional dentro de la industria

Entorno colaborativo y creativo

Requisitos

Para participar, los interesados deben cumplir con:



Estar cursando o tener terminada una licenciatura

Interés en Recursos Humanos

Afinidad por los medios

Residir en la CDMX como requisito indispensable

Estos criterios nos permiten seleccionar candidatos que se ajusten a las necesidades de la empresa.

¿Cómo participar?

El proceso de solicitud es sencillo y accesible, solo debes:



Enviar tu currículum actualizado a: kenny.urbina@tvazteca.com.mx

Correo electrónico alternativo: jose.santosg@tvazteca.com.mx

Una vez que los reclutadores analicen el perfil, se comunicarán con los candidatos para entrevistas y pruebas. Es importante estar al tanto de los canales de comunicación dejados en el currículum vitae mandado.