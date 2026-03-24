TV Azteca lanza oportunidad única para estudiantes; así puedes iniciar tu carrera en la televisora
Con “Semillero de Talento” estudiantes pueden realizar sus prácticas y servicio social en TV Azteca; conoce requisitos, áreas disponibles y cómo enviar tu CV.
TV Azteca lanza una campaña de reclutamiento para estudiantes y recién graduados que buscan experiencia profesional en el área de Recursos Humanos dentro de la industria televisiva. Esta iniciativa, denominada "Semillero de Talento", está abierta a jóvenes residentes de la CDMX.
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Esta oportunidad es para los graduados en:
- Recursos Humanos
- Psicología
- Administración de empresas
Aunque son tareas administrativas, la empresa destacó que los candidatos deben tener interés en los medios de comunicación y en seguir aprendiendo y capacitándose en su rubro.
¿Quiénes pueden postularse?
Esta campaña de reclutamiento está dirigida a jóvenes que desean ingresar al mercado laboral en las áreas administrativa y de recursos humanos que no tengan prácticas profesionales ni servicio social.
Responsabilidades y aprendizaje
Los participantes seleccionados trabajarán en proyectos reales dentro del departamento de Recursos Humanos, como:
- Atracción y selección de talento
- Gestión de compensaciones y prestaciones
- Análisis de estructura organizacional
- Procesos administrativos en medios de comunicación
Esta experiencia permite a los participantes aplicar sus conocimientos académicos en un entorno dinámico y potenciar su perfil profesional.
¿Qué ofrece TV Azteca?
El programa ofrece los siguientes beneficios enfocados en el desarrollo profesional:
- Experiencia en una empresa líder de televisión
- Mentoría de expertos en recursos humanos
- Oportunidades de crecimiento profesional dentro de la industria
- Entorno colaborativo y creativo
Requisitos
Para participar, los interesados deben cumplir con:
- Estar cursando o tener terminada una licenciatura
- Interés en Recursos Humanos
- Afinidad por los medios
- Residir en la CDMX como requisito indispensable
Estos criterios nos permiten seleccionar candidatos que se ajusten a las necesidades de la empresa.
¿Cómo participar?
El proceso de solicitud es sencillo y accesible, solo debes:
- Enviar tu currículum actualizado a: kenny.urbina@tvazteca.com.mx
- Correo electrónico alternativo: jose.santosg@tvazteca.com.mx
Una vez que los reclutadores analicen el perfil, se comunicarán con los candidatos para entrevistas y pruebas. Es importante estar al tanto de los canales de comunicación dejados en el currículum vitae mandado.
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