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TV Azteca lanza oportunidad única para estudiantes; así puedes iniciar tu carrera en la televisora

Con “Semillero de Talento” estudiantes pueden realizar sus prácticas y servicio social en TV Azteca; conoce requisitos, áreas disponibles y cómo enviar tu CV.

TV Azteca
TV Azteca abre las puertas de su programa “Semillero de Talento”, en el que estudiantes y recién egresados de las carreras de Recursos Humanos, Psicología y Administración de la CDMX, pueden participar.|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

TV Azteca lanza una campaña de reclutamiento para estudiantes y recién graduados que buscan experiencia profesional en el área de Recursos Humanos dentro de la industria televisiva. Esta iniciativa, denominada "Semillero de Talento", está abierta a jóvenes residentes de la CDMX.

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Esta oportunidad es para los graduados en:

  • Recursos Humanos
  • Psicología
  • Administración de empresas

Aunque son tareas administrativas, la empresa destacó que los candidatos deben tener interés en los medios de comunicación y en seguir aprendiendo y capacitándose en su rubro.

TV Azteca
Si deseas vivir la experiencia del mundo de la televisión y dar tus primeros pasos profesionales, TV Azteca es una de las empresas de comunicación más importantes del país que te puede ayudar en el inicio de tu carrera laboral.|TV Azteca | LinkedIn

¿Quiénes pueden postularse?

Esta campaña de reclutamiento está dirigida a jóvenes que desean ingresar al mercado laboral en las áreas administrativa y de recursos humanos que no tengan prácticas profesionales ni servicio social.

Responsabilidades y aprendizaje

Los participantes seleccionados trabajarán en proyectos reales dentro del departamento de Recursos Humanos, como:

  • Atracción y selección de talento
  • Gestión de compensaciones y prestaciones
  • Análisis de estructura organizacional
  • Procesos administrativos en medios de comunicación

Esta experiencia permite a los participantes aplicar sus conocimientos académicos en un entorno dinámico y potenciar su perfil profesional.

¿Qué ofrece TV Azteca?

El programa ofrece los siguientes beneficios enfocados en el desarrollo profesional:

  • Experiencia en una empresa líder de televisión
  • Mentoría de expertos en recursos humanos
  • Oportunidades de crecimiento profesional dentro de la industria
  • Entorno colaborativo y creativo

Requisitos

Para participar, los interesados deben cumplir con:

  • Estar cursando o tener terminada una licenciatura
  • Interés en Recursos Humanos
  • Afinidad por los medios
  • Residir en la CDMX como requisito indispensable

Estos criterios nos permiten seleccionar candidatos que se ajusten a las necesidades de la empresa.

¿Cómo participar?

El proceso de solicitud es sencillo y accesible, solo debes:

  • Enviar tu currículum actualizado a: kenny.urbina@tvazteca.com.mx
  • Correo electrónico alternativo: jose.santosg@tvazteca.com.mx

Una vez que los reclutadores analicen el perfil, se comunicarán con los candidatos para entrevistas y pruebas. Es importante estar al tanto de los canales de comunicación dejados en el currículum vitae mandado.

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