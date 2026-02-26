Solidez garantizada; TV Azteca inicia reorganización estratégica y asegurar estabilidad hacia la posteridad

Grupo Salinas anunció que una de sus empresas: TV Azteca comenzará un proceso de reestructuración, por lo que en los próximos días presentará un concurso mercantil voluntario como una decisión responsable y preventiva.

A través de un comunicado, señaló que el objetivo es preservar la operación, proteger miles de empleos directos e indirectos y resguardar el valor de la empresa en el largo plazo.

La televisora propiedad del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego había acumulado pasivos importantes dentro de una industria que atraviesa una recesión estructural, con caída sostenida en ingresos publicitarios, mayor competencia digital y costos crecientes.

Por ello, en su Asamblea de Accionistas, fue aprobada la reorganización corporativa, operativa y financiera de la empresa mediante esta herramienta legal que le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa.

El concurso mercantil voluntario es un recurso habitual para las empresas; está previsto en la ley y ha sido utilizado exitosamente múltiples empresas relevantes en México y en el mundo para reorganizar sus pasivos y fortalecer su viabilidad.

Razones que motivaron la reorganización de TV Azteca

Es importante destacar que el comunicado de Grupo Salinas explica que a todas las transformaciones que ha enfrentado la industria de la televisión se sumaron presiones y retos financieros en años recientes:

Desembolso de más de 3 mil 800 millones de pesos derivado del pago de licencias en 2018.



El impacto negativo provocado por la pandemia de COVID-19 , la cual afectó las ventas y la inversión publicitaria.



, la cual afectó las ventas y la inversión publicitaria. En 2021 un proceso para reorganizar compromisos financieros, el cual incluyó una compleja negociación sobre su deuda en moneda extranjera.



En enero el pago total de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que implicó otro impacto financiero significativo.



¿Qué sigue para TV Azteca?

A tratarse de una decisión voluntaria de la empresa para poder ordenarse, la operación sigue adelante, al igual que todos los canales de la televisión, plataformas digitales, ventas y la producción. Además de que no se perderán empleos.

Cabe señalar que lejos de significar un escenario adverso, el concurso mercantil permite ordenar integralmente las finanzas bajo supervisión judicial, establecer acuerdos claros con acreedores y acomodar pasivos sin detener la operación.

