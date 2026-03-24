CDMX se quedará sin verificación vehicular por tres días

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) informó que el servicio en los Centros de Verificación Vehicular se suspenderá durante tres días del mes de abril por lo que pidió a los conductores de la Ciudad de México (CDMX) tomar precauciones.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril se suspenderá la operación en el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

Por otra parte, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la capital no tendrá servicios los días 2, 3 y 4 de abril.

¿Cuándo se reanudará la verificación vehicular?

El servicio se reanudará el 6 de abril en sus horarios habituales, es decir de 9:00 a 14:00 horas para el área de atención ciudadana de verificación y la oficialía de partes y de 8:00 a 20:00 horas para los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares.

Aviso importante:



Los días 2, 3 y 4 de abril se suspenderá el servicio en los Centros de Verificación Vehicular.



Asimismo, el 2 y 3 de abril no habrá atención en el Área de Atención Ciudadana ni en la Oficialía de Partes.



Las actividades se reanudarán el 6 de abril.



Consulta… pic.twitter.com/PiZOu8oYdy — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 24, 2026

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¿Qué es la verificación vehicular?

Los vehículos deberán realizar la verificación vehicular en base al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa, según el calendario establecido para este 2026:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero

Engomado rosa, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio

¿La verificación es obligatoria?

Sí, la verificación es obligatoria y aplica para los vehículos matriculados de la capital y de otras entidades que pidan el servicio.

Para acceder a la verificación vehicular es necesario agendar cita en el portal oficial y tiene un costo de 765.48 pesos. En el Edomex, el precio varía, pues va de los 469 pesos hasta los mil 197 pesos.

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