Avance lento en la CDMX por bloqueos hoy lunes 23 de marzo, estas son las calles cerradas

Hoy lunes 23 de marzo será un día agitado en la Ciudad de México (CDMX) debido a las movilizaciones y bloqueos que habrá en varios puntos, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Los bloqueos se concentrarán en puntos de la capital como la Fiscalía de la CDMX, la Secretaría de Planeación, el Jardín de Niños "Guty Cárdenas" y la Plaza de la Constitución.

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Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados

Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentran frente al Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, en exigencia de una indemnización constitucional a la totalidad de las personas juzgadoras federales cesadas, pago inmediato de pensiones complementarias pendientes a los jubilados.

Colectiva Feminista "Morras de Fuego"

A las 8:00 de la mañana, la colectiva Feminista "Morras de Fuego" se concentrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido No.56. Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir las carpetas de investigación que hay en contra de un presunto agresor, acusado de tentativa de feminicidio, sean judicializadas y se obtenga justicia para la víctima.

Padres de familia del Jardín de Niños "Guty Cárdenas"

A las 9:00 de la mañana, padres de familia del Jardín de Niños "Guty Cárdenas", ubicado en Cda. Santa Lucía y Morelos, colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón, solicitarán la destitución de la Directora del Plantel por la mala administración e ignorar situaciones de riesgo de abusos sexuales contra los menores.

Doble Hoy No Circula: Lo que dice la ley sobre si puedes faltar al trabajo cuando hay restricción vehicular ¿La normativa laboral contempla el Doble Hoy No Circula para faltas justificadas o derecho a home office? Esto dice la Ley Federal del Trabajo (LFT). 21 marzo, 2026

Frente Nacional de Movimiento y Organizaciones Populares

Integrantes del Frente Nacional de Movimiento y Organizaciones Populares realizarán bloqueos frente a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, a partir de las 17:00 horas.

Exigen respuesta a trámites de lineamientos y certificados de sus viviendas los cuales no tienen respuesta desde el año pasado.

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