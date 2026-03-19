Hay vacantes como chofer de autobús en CDMX con sueldo de hasta 20 mil pesos

¿Te interesa ser chofer de transporte público en CDMX? Hay vacantes con atractivo sueldo y prestaciones.

Vacante como chofer de autobús
Vacante como chofer de transporte público|COPESA

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estás buscando un nuevo trabajo y quieres ganar más del salario mínimo esta es tu oportunidad pues en Copesa hay vacantes y están contratado operadores de autobús, conoce cuáles son los beneficios y requisitos para aplicar.

Vacantes como chofer de autobús con sueldo de hasta 20 mil pesos

De acuerdo con COPESA, hay vacantes disponibles como chofer de autobús y para aplicar es necesario contar con:

  • Licencia de conducir tipo C de la CDMX
  • Experiencia en transporte de pasajeros
  • Disponibilidad de horario

Entre los beneficios se encuentran:

  • Ingresos de hasta 20 mil pesos
  • Prestaciones de ley y utilidades
  • Pago de tiempo extra
  • Uniforme y bono de mil pesos
  • Capacitación pagada
  • Dormitorios y regadera
  • Servicio médico
  • Estacionamiento gratuito
  • Día de cumpleaños pagado
  • Eventos para empleados

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si estás interesado puedes agendar una entrevista a través del número telefónico 55 8677 2550. Además ahí podrán brindarte más información sobre la vacante disponible.

Rutas COPESA

La empresa COPESA brinda tres servicios a lo largo de 35.4 kilómetros aproximadamente y van de:

  • Canal de Chalco a Toreo Cuatro Caminos
  • Canal de Chalco a Tacubaya
  • Canal de Chalco a Barranca del Muerto

El horario de servicio es de lunes a domingo de las 04:00 a las 00:00 horas y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

Abarca las alcaldías:

  • Iztapalapa
  • Xochimilco
  • Tlalpan
  • Magdalena Contreras
  • Coyoacán
  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Miguel Hidalgo

Y el municipio de Naucalpan en el Estado de México.

