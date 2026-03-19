Hay vacantes como chofer de autobús en CDMX con sueldo de hasta 20 mil pesos
¿Te interesa ser chofer de transporte público en CDMX? Hay vacantes con atractivo sueldo y prestaciones.
Si estás buscando un nuevo trabajo y quieres ganar más del salario mínimo esta es tu oportunidad pues en Copesa hay vacantes y están contratado operadores de autobús, conoce cuáles son los beneficios y requisitos para aplicar.
De acuerdo con COPESA, hay vacantes disponibles como chofer de autobús y para aplicar es necesario contar con:
- Licencia de conducir tipo C de la CDMX
- Experiencia en transporte de pasajeros
- Disponibilidad de horario
Entre los beneficios se encuentran:
- Ingresos de hasta 20 mil pesos
- Prestaciones de ley y utilidades
- Pago de tiempo extra
- Uniforme y bono de mil pesos
- Capacitación pagada
- Dormitorios y regadera
- Servicio médico
- Estacionamiento gratuito
- Día de cumpleaños pagado
- Eventos para empleados
¿Cómo aplicar a la vacante?
Si estás interesado puedes agendar una entrevista a través del número telefónico 55 8677 2550. Además ahí podrán brindarte más información sobre la vacante disponible.
Rutas COPESA
La empresa COPESA brinda tres servicios a lo largo de 35.4 kilómetros aproximadamente y van de:
- Canal de Chalco a Toreo Cuatro Caminos
- Canal de Chalco a Tacubaya
- Canal de Chalco a Barranca del Muerto
El horario de servicio es de lunes a domingo de las 04:00 a las 00:00 horas y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.
Abarca las alcaldías:
- Iztapalapa
- Xochimilco
- Tlalpan
- Magdalena Contreras
- Coyoacán
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Miguel Hidalgo
Y el municipio de Naucalpan en el Estado de México.
