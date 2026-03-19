Ten calma si vas tarde: Metro CDMX con avance lento y saturación en 4 líneas hoy 19 de marzo

Usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX) enfrentan una mañana complicada este jueves 19 de marzo, debido a retrasos considerables en diversas líneas del Metro y el Metrobús, lo que ha provocado estaciones saturadas y largas filas en horas pico.

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, los tiempos de espera superan los 15, 20 e incluso 30 minutos en algunas rutas, mientras que las autoridades informaron que ya trabajan para agilizar el servicio.

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se mantiene cerrada la estación San Antonio Abad de la Línea 2.

#MetroAlMomento:

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones.

Mantente informado… pic.twitter.com/dTBiSRQ7vI — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 19, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX confirmó afectaciones en al menos cuatro líneas importantes de la red, donde usuarios reportan trenes detenidos, avance lento y andenes llenos.

Estas son las líneas con mayores complicaciones:



Línea 12

Retrasos de más de 15 minutos Estaciones comienzan a saturarse



Autoridades mencionaron que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”.



Línea 8

Esperas superiores a 15 minutos Alta afluencia en estaciones



Igualmente, las autoridades mencionaron: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”.

Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

Línea 1

Retrasos de hasta 20 minutos Autoridades piden permitir el libre cierre de puertas También solicitan descender antes de ingresar para mejorar el flujo

Línea 2

Demoras de hasta 30 minutos Autoridades: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”



Las autoridades del Metro CDMX reiteraron el llamado a los usuarios para permitir el cierre adecuado de puertas y evitar obstrucciones, ya que esto influye directamente en los tiempos de avance de los trenes.

Anuncian cierre de estación de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso El Metro CDMX informó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio; aquí las fechas clave. 14 marzo, 2026

Metrobús CDMX: restablecen servicio en Línea 5, pero continúan demoras

En el caso del Metrobús CDMX, se informó que la Línea 5 ya restableció su servicio desde las primeras horas de este jueves, tras una interrupción previa. La actualización fue confirmada alrededor de las 04:30 horas; sin embargo, persisten problemas en otras rutas:



Línea 2

Esperas superiores a 20 minutos Alta demanda en estaciones Autoridades: “Se informa al área operativa para dosificar unidades y reducir tiempos de espera ”



El Metrobús CDMX señaló que se encuentran ajustando la frecuencia de paso de las unidades para atender la demanda y disminuir los tiempos de espera.

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas en la medida de lo posible, mientras las autoridades continúan con las labores para normalizar el servicio.

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