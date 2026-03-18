CDMX activa restricciones vehiculares este miércoles; así opera el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula miércoles 18 de marzo se mantiene activo en la CDMX y 18 municipios del Edomex, como parte de las medidas para reducir la contaminación. La restricción aplica de forma regular, sin contingencia ambiental anunciada hasta el momento.

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Este programa, coordinado por autoridades ambientales, busca limitar la circulación vehicular según holograma y terminación de placas. Para este día, los automovilistas deben considerar horarios, excepciones y posibles sanciones económicas que superan los 3 mil pesos.

¿Quiénes se quedan en casa mañana?

Los vehículos con engomado rojo, holograma 1 o 2 y placas terminación 3 y 4 no pueden circular. La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

Esta regla incluye autos con placas locales, foráneas o extranjeras, lo que garantiza un control homogéneo de emisiones en la zona metropolitana.

Horario y cómo funciona en la práctica

La restricción opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Fuera de ese rango, los vehículos pueden circular sin limitaciones.

El esquema permite a los conductores planificar traslados nocturnos o tempranos. Autoridades recomiendan prever rutas y evitar sanciones.

Los que SÍ pueden circular

Existen vehículos exentos que pueden circular sin restricciones, incluso si coinciden con las condiciones del día:



Eléctricos e híbridos

Holograma 0 y 00

Vehículos con placas de discapacidad

Motocicletas y maquinaria especializada

Estas excepciones fomentan el uso de tecnologías limpias y movilidad incluyente en la ciudad.

¿Y las placas foráneas o de otros estados?

Los autos con placas de otros estados también deben respetar el programa. Si terminan en 3 o 4, no circulan en el horario establecido.

Además, tienen restricciones adicionales por la mañana y los sábados, lo que refuerza el control de emisiones externas.

¿Hay contingencia ambiental?

Hasta ahora, autoridades no han declarado contingencia ambiental para el 18 de marzo. El programa opera con normalidad.

En caso de activarse, las restricciones se endurecen y podrían afectar incluso a vehículos con holograma 0 y 00.

¿Por qué existe este programa y quién se beneficia?

El Hoy No Circula busca reducir contaminantes y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

La población en general se beneficia con menor exposición a partículas nocivas, lo que impacta en la salud pública.

Consejos prácticos para no llevarte la multa

Para evitar sanciones, se recomienda optar por alternativas de movilidad y verificar el estatus del vehículo:



Usar transporte público o apps

Consultar portales oficiales

Verificar holograma vigente

Estas acciones permiten cumplir con la normativa y contribuir a un entorno más limpio.