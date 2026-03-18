Habrá corralón; multas y horarios del Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 19 de marzo

Si tienes cosas importantes por hacer este jueves 19 de marzo te sugerimos revisar el calendario del Hoy No Circula, pues de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa de movilidad aplicará para los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe señaló que este programa de movilidad aplica a partir de las 05:00 horas y se mantiene activo hasta las 22:00 horas, esto dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

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Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, no respetar el Hoy No Circula los días establecidos por la CAMe, puede generar multas que van desde los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, esto dependiendo el caso del infractor y la gravedad de la falta cometida.

Es importante mencionar que los policías de tránsito, están completamente facultados en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá hacer el pago de la multa correspondiente, además de que se deberá acreditar la procedencia del auto.

Autos que están exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones antes mencionadas, es importante señalar que la misma CAMe señala que los autos con holograma 0 y 00 están exentos al Hoy No Circula, esto a excepción de cuando hay fase I de contingencia ambiental.

Otros autos que están exentos al programa son: los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas y aquellos con placas de personas con discapacidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios conurbados en los que aplica el Hoy No Circula dentro del Estado de México son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

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