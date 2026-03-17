Aprende a tocar un instrumento y forma parte de la Orquesta Monumental PILARES
Si te gusta la música y estás interesado en aprender a tocar algún instrumento en PILARES hay clases y formarás parte de la Orquesta Monumental.
La música te permite relajarte o conectar con tus sentimientos y si quieres aprender a tocar un instrumento desde cero y formar parte de la Orquesta Monumental PILARES, esta es tu oportunidad y aquí te decimos cómo puedes aplicar.
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Requisitos para la convocatoria de la Orquesta Monumental PILARES
Si estás interesado en aprender música desde cero, en PILARES hay inscripciones permanentes para formar parte de la Orquesta Monumental donde profesores capacitados te ayudarán a aprender a tocar un instrumento y desarrollar habilidades.
Solo debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Tramita tu folio PILARES
- Puedes inscribirte a partir de los 6 años
- No es necesario tener experiencia o tocar algún instrumento
- Acudir a clases al PILARES de tu preferencia
- Disponer de un instrumento propio
- Disponibilidad de tiempo para los ensayos
Cabe mencionar que la música ayuda a fortalecer la concentración, memoria y disciplina. Además estimula la sensibilidad y la expresión emocional.
¿Cómo tramitar mi folio PILARES?
Tramitar tu folio PILARES es indispensable para poder acceder a todos los beneficios y solo deberás seguir estos pasos:
- Ingresa al portal en el siguiente enlace
- Crea una cuenta si eres nuevo usuario
- Completa tu registro ingresando tu CURP, correo electrónico y datos personales
- Obtén tu folio
En caso de que ya cuentes con un folio y lo hayas olvidado, para recuperarlos debes dar clic en el siguiente enlace.
También puedes acudir a cualquier Ciberescuela de un PILARES para realizar tu registro y así poder acceder a todos los beneficios que tiene.
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