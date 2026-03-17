Aprende a tocar un instrumento y forma parte de la Orquesta Monumental PILARES

La música te permite relajarte o conectar con tus sentimientos y si quieres aprender a tocar un instrumento desde cero y formar parte de la Orquesta Monumental PILARES, esta es tu oportunidad y aquí te decimos cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la convocatoria de la Orquesta Monumental PILARES

Si estás interesado en aprender música desde cero, en PILARES hay inscripciones permanentes para formar parte de la Orquesta Monumental donde profesores capacitados te ayudarán a aprender a tocar un instrumento y desarrollar habilidades.

Solo debes cumplir con los siguientes requisitos:



Tramita tu folio PILARES

Puedes inscribirte a partir de los 6 años

No es necesario tener experiencia o tocar algún instrumento

Acudir a clases al PILARES de tu preferencia

Disponer de un instrumento propio

Disponibilidad de tiempo para los ensayos

Cabe mencionar que la música ayuda a fortalecer la concentración, memoria y disciplina. Además estimula la sensibilidad y la expresión emocional.

¿Cómo tramitar mi folio PILARES?

Tramitar tu folio PILARES es indispensable para poder acceder a todos los beneficios y solo deberás seguir estos pasos:

Ingresa al portal en el siguiente enlace

Crea una cuenta si eres nuevo usuario

Completa tu registro ingresando tu CURP, correo electrónico y datos personales

Obtén tu folio

En caso de que ya cuentes con un folio y lo hayas olvidado, para recuperarlos debes dar clic en el siguiente enlace.

También puedes acudir a cualquier Ciberescuela de un PILARES para realizar tu registro y así poder acceder a todos los beneficios que tiene.