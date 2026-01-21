Sombra aquí y sombra allá...Inscripciones al taller de maquillaje y uñas de PILARES

inklusion.png Sitio accesible
Si quieres aprender sobre diseño de imagen y cosmetología, en PILARES hay talleres para que brilles con tu propio estilo.

Taller de cosmetología y diseño de imagen en PILARES
Taller de diseño de imagen en PILARES|PILARES
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

En la CDMX hay varios Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes ( PILARES ) donde puedes tomar talleres para aprender oficios y uno de los más populares es cosmetología y diseño de imagen y aquí te decimos todo lo que debes saber para inscribirte.

Requisitos y registro al taller de maquillaje y uñas en PILARES

La cosmetología es una práctica con diferentes técnicas para el cuidado de la piel y si quieres aprender a maquillarte, cortarte el cabello y hasta ponerte uñas, en PILARES hay un taller y cualquier persona se puede inscribir.

No es necesario contar con experiencia solo debes hacer tu registro en el siguiente enlace , te pedirán algunos datos como nombre, CURP, domicilio, correo y foto. Posteriormente te darán un folio con el que podrás acudir al PILARES mas cercano donde este disponible el taller e inscribirte.

Sedes para el taller de cosmetología

El curso es presencial y el horario varía dependiendo de la alcaldía. En este link puedes ver las sedes y horarios disponibles en la mayoría de los casos el curso se da en la tarde entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Los PILARES que ofrecen este taller son:

PILARES Apatlaco
PILARES Ernesto Che Guevara
PILARES Central de Abastos
PILARES Guelatao
PILARES La Comuna Iztapalapa
PILARES La Fortaleza
PILARES Reforma Política
PILARES Santa Cruz Meyehualco
PILARES Tepalcates
PILARES Tierra y Libertad
PILARES Santa María Aztahuacan
PILARES Úrsulo Galván
PILARES San Pablo Ozotepec
PILARES Jaime Torres Bodet
PILARES Selene
PILARES Cristina Pacheco
PILARES DIF Miguel Hidalgo
PILARES Bosques Metropolitana
PILARES Santa Rosa
PILARES Raúl Álvarez Garín
PILARES Ampliación Providencia
PILARES Virgilio Caballero
PILARES Evangelina Corona
PILARES Pepe Barberán

Mitos y realidades sobre cómo cuidar correctamente el pelo

