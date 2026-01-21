Sombra aquí y sombra allá...Inscripciones al taller de maquillaje y uñas de PILARES

En la CDMX hay varios Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes ( PILARES ) donde puedes tomar talleres para aprender oficios y uno de los más populares es cosmetología y diseño de imagen y aquí te decimos todo lo que debes saber para inscribirte.

Requisitos y registro al taller de maquillaje y uñas en PILARES

La cosmetología es una práctica con diferentes técnicas para el cuidado de la piel y si quieres aprender a maquillarte, cortarte el cabello y hasta ponerte uñas, en PILARES hay un taller y cualquier persona se puede inscribir.

No es necesario contar con experiencia solo debes hacer tu registro en el siguiente enlace , te pedirán algunos datos como nombre, CURP, domicilio, correo y foto. Posteriormente te darán un folio con el que podrás acudir al PILARES mas cercano donde este disponible el taller e inscribirte.

Sedes para el taller de cosmetología

El curso es presencial y el horario varía dependiendo de la alcaldía. En este link puedes ver las sedes y horarios disponibles en la mayoría de los casos el curso se da en la tarde entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Los PILARES que ofrecen este taller son:

PILARES Apatlaco

PILARES Ernesto Che Guevara

PILARES Central de Abastos

PILARES Guelatao

PILARES La Comuna Iztapalapa

PILARES La Fortaleza

PILARES Reforma Política

PILARES Santa Cruz Meyehualco

PILARES Tepalcates

PILARES Tierra y Libertad

PILARES Santa María Aztahuacan

PILARES Úrsulo Galván

PILARES San Pablo Ozotepec

PILARES Jaime Torres Bodet

PILARES Selene

PILARES Cristina Pacheco

PILARES DIF Miguel Hidalgo

PILARES Bosques Metropolitana

PILARES Santa Rosa

PILARES Reforma Política

PILARES Raúl Álvarez Garín

PILARES Ampliación Providencia

PILARES Virgilio Caballero

PILARES Evangelina Corona

PILARES Pepe Barberán

