Metro CDMX hoy 15 de marzo: Estaciones cerradas y cambios en Líneas 2 y 9 este domingo

Este domingo 15 de marzo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre cierres y modificaciones en varias estaciones y horarios de servicio en la Ciudad de México (CDMX), debido a trabajos de rehabilitación y eventos masivos.

Las autoridades pidieron a los usuarios planificar sus traslados con anticipación, especialmente en la zona centro y en la Línea 2.

Entre las medidas más relevantes se encuentra el cierre temporal de estaciones clave y la ampliación del horario de operación en la Línea 9 por un evento musical.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 15, 2026

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¿Qué estación del Metro está cerrada hoy 15 de marzo?

La estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2 del Metro, permanece cerrada este domingo 15 de marzo hasta nuevo aviso.

Esta estación es una de las más utilizadas por quienes se dirigen al Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que el STC recomendó a los usuarios utilizar estaciones cercanas para llegar a la zona.

Las alternativas para llegar al primer cuadro de la ciudad son:



Pino Suárez , de la Línea 2

, de la Línea 2 Allende , de la Línea 2

, de la Línea 2 San Juan de Letrán , de la Línea 8

, de la Línea 8 Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8

Las autoridades señalaron que el cierre responde a la organización y seguridad en el área del Zócalo, donde se realiza la clase de futbol más grande del mundo.

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Línea 9 del Metro amplía horario por evento musical

El Metro también informó que la Línea 9 extenderá su horario de servicio durante el fin de semana debido a un evento musical en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva.

El servicio se ampliará hasta la 01:00 de la madrugada, con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que asistan al espectáculo. Los últimos trenes saldrán a las 00:30 horas desde las terminales:



Pantitlán

Tacubaya

Las autoridades del Metro pidieron a los asistentes seguir las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones y garantizar un traslado seguro.

Metro extiende horario por el Vive Latino, tendrán servicio hasta la madrugada El Metro CDMX ampliará el horario de la Línea 9 para apoyar la movilidad durante el Vive Latino 2026 y evitar complicaciones al salir del festival. 14 marzo, 2026

Cierre de estaciones de Línea 2 por trabajos rumbo al Mundial

Además de las afectaciones de este fin de semana, el Metro anunció que a partir del martes 17 de marzo la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Esta medida forma parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en la línea, con miras a mejorar la infraestructura de cara al Mundial de futbol de 2026, del cual la Ciudad de México será una de las sedes.

Aunque la estación permanecerá cerrada, el resto de las 23 estaciones de la Línea 2 seguirán operando, aunque con horarios especiales.

Las autoridades detallaron que:



De lunes a viernes, las estaciones Chabacano y Viaducto cerrarán a partir de las 22:00 horas

Los sábados, el cierre será desde las 20:00 horas

Los domingos, ambas estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario de servicio

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¿Cómo funcionará la Línea 2 durante las obras?

Durante el periodo de rehabilitación, la Línea 2 operará en dos circuitos:



Tasqueña – Xola

Cuatro Caminos – Pino Suárez

El tramo Xola – Pino Suárez será cubierto con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que apoyarán el traslado de los usuarios mientras se realizan las obras

Ante estos cambios, el Sistema de Transporte Colectivo recomendó a la población tomar previsiones y considerar más tiempo en sus traslados, especialmente durante las horas de mayor demanda.

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