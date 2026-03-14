Metro extiende horario por el Vive Latino, tendrán servicio hasta la madrugada

La Línea 9 del Metro de la CDMX ampliará su horario de servicio durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo de 2026 para apoyar la movilidad de miles de personas que asistirán al Festival Vive Latino, que se realiza en el Estadio GNP Seguros, cerca de Ciudad Deportiva.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que la medida permitirá que los asistentes regresen a casa con mayor facilidad y sin necesidad de buscar transporte nocturno. Además, se implementará un operativo especial con mayor número de trenes, seguridad y personal de apoyo en las estaciones con mayor afluencia.

Hoy sábado 14 y mañana domingo 15, la Línea 9 amplía su servicio hasta la 1:00 horas. pic.twitter.com/AhZ3ZNDG6h — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 14, 2026

¿Cuándo y hasta qué hora operará?

Sábado 14 y domingo 15 de marzo

El servicio terminará a la 1:00 de la madrugada

Últimos trenes desde Pantitlán y Tacubaya: 00:30 horas

Circulación de hasta 18 trenes para atender la demanda

¿Por qué se amplía el horario?

El ajuste responde al alto flujo de personas que cada año acuden al Vive Latino, uno de los festivales musicales más grandes de México.

La Línea 9 del Metro, que conecta Pantitlán con Tacubaya, pasa por estaciones cercanas al recinto del evento, lo que la convierte en la principal vía de traslado para miles de asistentes.

Con esta decisión, el Metro busca reducir la presión sobre taxis, transporte privado y aplicaciones de movilidad al terminar los conciertos.

Estaciones con mayor atención

Puebla

Ciudad Deportiva

Velódromo

Durante las horas de mayor demanda, el Metro enviará trenes vacíos a estas estaciones para facilitar el ascenso de pasajeros y evitar aglomeraciones.

Medidas de seguridad y apoyo

El operativo contará con coordinación entre el Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para garantizar un traslado seguro.

Entre las acciones previstas se encuentran:



Presencia de elementos de seguridad

Personal de Atención al Usuario para orientar a los pasajeros

Monitoreo constante de la operación

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, pidió supervisión permanente del servicio para atender cualquier incidente de forma inmediata.

Recomendaciones importantes para los usuarios

Las autoridades también emitieron algunas recomendaciones para evitar incidentes dentro de las instalaciones:



No ingresar con bebidas alcohólicas

Evitar usar el Metro bajo efectos del alcohol

No arrojar latas, botellas u objetos metálicos a las vías

Respetar indicaciones del personal

Estas medidas buscan garantizar que la ampliación del servicio beneficie a todos los usuarios que utilizarán la Línea 9 del Metro durante el festival.