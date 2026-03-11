¡Dale el sí a tu pareja! Comienza registro para las bodas colectivas en la GAM

¿Sientes que es el momento de formalizar la unión con tu pareja? Ahora lo puedes hacer en las bodas colectivas de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) que tienen el objetivo de fomentar el matrimonio y celebrar el amor.

Esta es una gran oportunidad para las parejas maderenses, pues son pocos los requisitos que solicita la demarcación para unir los corazones de las personas, así que toma nota y dile sí al matrimonio.

Convocatoria para bodas colectivas de la GAM

Los interesados se deben registrar del 10 al 20 de marzo, a través de la página principal o da clic en el siguiente enlace

o da clic en el siguiente Obtén tu folio e imprime tu acuse

e imprime tu acuse Acude con los documentos correspondientes a la Dirección General de Desarrollo Social, la cual se ubica en el segundo piso del edificio de la GAM en un horario de 10:00 am a 16:00 horas

¿Cuáles son los documentos que se necesitan?

Acta de nacimiento : Original y dos copias de cada una de las personas que deseen contraer matrimonio; en caso de ser extranjero el acta tiene que ser apostillada o legalizada

: Original y dos copias de cada una de las personas que deseen contraer matrimonio; en caso de ser extranjero el acta tiene que ser apostillada o legalizada Identificación oficial vigente : Original y dos copias de cada una de las personas interesadas (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional)

: Original y dos copias de cada una de las personas interesadas (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional) Comprobante de domicilio : Original y dos copias de cada una de las personas, con un periodo de antigüedad no mayor a tres meses de su expedición, solo en caso de que el domicilio no se indique en la identificación presentada

: Original y dos copias de cada una de las personas, con un periodo de antigüedad no mayor a tres meses de su expedición, solo en caso de que el domicilio no se indique en la identificación presentada Constancia de No deudor alimentario: Original y copia de cada una de las personas que deseen contraer matrimonio, expedida por el registro civil, según corresponda al caso

En caso de ser divorciado se necesita original y copia del documento oficial que demuestre la disolución del vínculo matrimonial (acta de matrimonio con nota de divorcio o acta de divorcio), en caso de haber contraído matrimonio anteriormente cualquiera de las personas.

