Boda colectiva del 14 de febrero reúne a más de dos mil parejas en CDMX en el Auditorio Nacional

La boda colectiva organizada por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reunió este 14 de febrero a 2 mil 378 parejas en el Auditorio Nacional, donde formalizaron su unión civil de manera gratuita y con pleno respaldo legal. La ceremonia se convirtió en una de las más grandes celebradas en la capital en los últimos años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El evento coincidió con el Día del Amor y la Amistad, una fecha simbólica que reforzó el sentido emocional de la jornada, al tiempo que impulsó políticas públicas para facilitar el acceso al matrimonio civil en todos los sectores sociales.

💘 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, celebró a las 2 mil 378 parejas que en las #BodasColectivas decidieron unir sus historias para construir un futuro en común. ❣️



💞 Hoy no solo se firmaron actas, se sellaron sueños para nuestra diversidad de parejas. Porque cuando el amor… pic.twitter.com/ObCWAKk5W6 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 14, 2026

¿Qué pasó en la ceremonia?

El Auditorio Nacional fue transformado en un enorme salón de bodas donde cientos de parejas avanzaron por pasillos decorados para firmar sus actas matrimoniales frente a autoridades del Registro Civil. Cada unión fue validada oficialmente en un solo acto colectivo.

Además del protocolo legal, la celebración incluyó música, mensajes emotivos, un brindis masivo y el tradicional corte de pastel, creando un ambiente festivo que permitió a las familias compartir un momento histórico.

Mensaje del Gobierno de la CDMX a las parejas

Representantes del gobierno capitalino felicitaron a los nuevos matrimonios y reiteraron que la ciudad promueve relaciones basadas en igualdad, respeto mutuo y cero violencia.

Las autoridades destacaron que la capital se consolida como una ciudad de derechos, donde el amor y la diversidad cuentan con respaldo institucional y políticas públicas de inclusión.

¿Por qué bodas colectivas?

La boda colectiva elimina barreras económicas, ya que los trámites se realizan sin costo y con acompañamiento del Registro Civil.

Este modelo permite que miles de personas formalicen su relación de manera rápida, segura y legal, fortaleciendo la estabilidad familiar y social.

Inclusión y diversidad en la celebración

Participaron parejas jóvenes, adultas mayores y matrimonios diversos, reflejando la pluralidad de la Ciudad de México.

¿Qué hacer en casos de vientos fuertes en CDMX?

El evento reforzó el mensaje de que el amor no discrimina y que la unión civil es un derecho accesible para todas las personas, sin importar su origen o condición.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.