Retrasos en el Metro CDMX hoy lunes 9 de marzo: 5 líneas con demoras de hasta 20 minutos

Usuarios del transporte público en la Metro de la Ciudad de México (CDMX) y del Metrobús reportaron retrasos la mañana de este lunes 9 de marzo, principalmente en varias líneas del Metro donde los tiempos de espera superaron los 10, 15 y hasta 20 minutos en algunas estaciones.

Los reportes se concentraron en las primeras horas del día, cuando miles de personas se trasladan a sus centros de trabajo o escuelas. Aunque el sistema informó que se trabaja para agilizar la circulación de trenes, usuarios señalaron que varias estaciones presentaron saturación y convoyes llenos.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/f5AnfyV8pA — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 9, 2026

Retrasos en varias líneas del Metro CDMX hoy lunes 9 de marzo

Durante la mañana de este lunes, usuarios señalaron retrasos importantes en distintas rutas del Metro.



Línea 3 , donde los tiempos de espera superaron los 15 minutos , especialmente en estaciones cercanas a las terminales. Ante esta situación, el sistema informó que se estaba agilizando la salida de trenes desde las bases para mejorar la frecuencia.

, donde los , especialmente en estaciones cercanas a las terminales. Ante esta situación, el sistema informó que se estaba agilizando la salida de trenes desde las bases para mejorar la frecuencia. Línea A también registró demoras de entre 15 y 20 minutos , por lo que el Metro emitió un mensaje similar en redes sociales para informar que se buscaba acelerar la circulación de trenes desde las terminales.

también , por lo que el Metro emitió un mensaje similar en redes sociales para informar que se buscaba acelerar la circulación de trenes desde las terminales. Línea B fue una de las más afectadas durante la mañana, con retrasos de más de 20 minutos según reportes de pasajeros; sin embargo, el sistema señaló que no existían averías y atribuyó la situación a la alta afluencia de usuarios propia de la hora pico.

fue una de las más afectadas durante la mañana, con según reportes de pasajeros; sin embargo, el sistema señaló que no existían averías y atribuyó la situación a la alta afluencia de usuarios propia de la hora pico. Línea 2 , donde los trenes circulaban con lentitud y llegaban completamente llenos a varias estaciones, generando tiempos de espera superiores a 20 minutos.

, donde los varias estaciones, generando tiempos de espera superiores a 20 minutos. Se reportaron demoras mayores a 10 minutos en la Línea 5.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

¿Qué estaciones del Metro CDMX operan con normalidad hoy lunes?

A pesar de los retrasos en algunas líneas, el sistema de transporte indicó que varias estaciones del Metro de la Ciudad de México se mantienen operando con normalidad, luego de permanecer cerradas el domingo.

Entre las estaciones que brindan servicio en ambas direcciones se encuentran:



Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

(Líneas 2 y 8) Allende

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

(Líneas 1 y 2) San Antonio Abad

Chabacano (Líneas 2, 8 y 9)

(Líneas 2, 8 y 9) Viaducto

De acuerdo con el sistema, la circulación de trenes es continua, aunque se recomendó a los usuarios tomar previsiones, ya que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

Metrobús CDMX también reporta demoras en una estación

Por su parte, el Metrobús también registró reportes de retrasos durante la mañana, principalmente en la estación Doctor Gálvez, donde algunos usuarios señalaron demoras en la ruta con dirección a ese punto.

El sistema indicó que las salidas de unidades se actualizan en tiempo real y que los autobuses se estaban incorporando conforme a lo programado.

Hasta el momento, el resto de las líneas del Metrobús avanza con normalidad, aunque autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempos extra de traslado.

