Calles cerradas y bloqueos en la CDMX hoy 9 de marzo

A pesar de que el 8M fue un día ajetreado para la Ciudad de México, los bloqueos no se detendrán, pues para hoy lunes 9 de marzo se esperan concentraciones y movilizaciones desde muy temprano y hasta la noche.

Modo reversible en Circuito Interior

Autoridades de vialidad de la CDMX informaron que se implementó modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz, de las 6:30 a las 9:00 horas, con el objetivo de mejorar la movilidad.

Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/zNeQ5z3dGW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 9, 2026

Personal de Salud del IMSS Bienestar

Desde las 6:00 de la mañana, personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar, se concentrará en la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México "La Pastora", ubicada en Puerto Mazatlán, colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero, en exigencia de la reincorporación de toda la plantilla.

Colectivo Tonantzin

A las 9:00 de la mañana, el colectivo Tonantzin acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que se ubica en la calle Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar la destitución de un servidor público.

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México realizará un mitin y acompañamiento a la primera audiencia por la reinstalación inmediata de la dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, a las 10:00, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Diagonal 20 de noviembre No.275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.