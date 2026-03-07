Marcha, bloqueos y rodadas paralizarán calles de 6 alcaldías de CDMX hoy
¡Toma previsiones! Se tienen previstas algunas movilizaciones sociales en la capital del país y provocarán cierres viales.
Si tienes planes para este sábado toma previsiones y sal con tiempo porque habrá marcha, bloqueos y rodadas durante todo el día y esto provocará afectaciones en algunas avenidas principales de la CDMX.
Lista de calles cerradas
Alcaldía Miguel Hidalgo
09:00 horas: Marcha en Calz. Mahatma Gandhi y Av. Paseo de la Reforma, colonia Bosque de Chapultepec | Secc. Rumbo a Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.
11:00 horas: Concentración en Calz. Legaria y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación.
Alcaldía Cuauhtémoc
10:00 horas: Concentración en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.
11:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma (Angel de la Independencia), colonia Juárez.
12:00 horas: Concentración en San Antonio Abad y Calz. Chabacano, colonia Vista Alegre.
13:00 horas: Concentración en Culiacán 15, colonia Hipódromo.
14:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Tabacalera.
Durante el día: Concentración en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa y en Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.
Alcaldía Iztacalco
13:00 horas: Concentración en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.
Alcaldía Venustiano Carranza
20:00 horas: Concentración-Rodada en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos.
Alcaldía Coyoacán
Durante el día: Concentración en Miguel Angel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.
Alcaldía Tlalpan
Durante el día: Concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.
¿Cuáles son las calles de CDMX con más tráfico?
De acuerdo con Tom Tom Traffic, la CDMX es una de las ciudades con más tráfico en todo el mundo y las calles con más carga vehicular durante el día y que aumenta en horas pico son:
- Constituyentes
- Anillo Periférico
- Viaducto Río de la Piedad
- Calzada de Tlalpan
- Avenida Insurgentes
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Río Churubusco y Plutarco Elías Calles
- Boulevard Puerto Aéreo y Fray Servando Teresa de Mier
