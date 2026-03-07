Marcha, bloqueos y rodadas paralizarán calles de 6 alcaldías de CDMX hoy

Si tienes planes para este sábado toma previsiones y sal con tiempo porque habrá marcha, bloqueos y rodadas durante todo el día y esto provocará afectaciones en algunas avenidas principales de la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de calles cerradas

Alcaldía Miguel Hidalgo

09:00 horas: Marcha en Calz. Mahatma Gandhi y Av. Paseo de la Reforma, colonia Bosque de Chapultepec | Secc. Rumbo a Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.

11:00 horas: Concentración en Calz. Legaria y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación.

Alcaldía Cuauhtémoc

10:00 horas: Concentración en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.

11:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma (Angel de la Independencia), colonia Juárez.

12:00 horas: Concentración en San Antonio Abad y Calz. Chabacano, colonia Vista Alegre.

13:00 horas: Concentración en Culiacán 15, colonia Hipódromo.

14:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Tabacalera.

Durante el día: Concentración en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa y en Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.

Alcaldía Iztacalco

13:00 horas: Concentración en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Venustiano Carranza

20:00 horas: Concentración-Rodada en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día: Concentración en Miguel Angel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

Alcaldía Tlalpan

Durante el día: Concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.

¿Cuáles son las calles de CDMX con más tráfico?

De acuerdo con Tom Tom Traffic, la CDMX es una de las ciudades con más tráfico en todo el mundo y las calles con más carga vehicular durante el día y que aumenta en horas pico son:



Constituyentes

Anillo Periférico

Viaducto Río de la Piedad

Calzada de Tlalpan

Avenida Insurgentes

Eje Central Lázaro Cárdenas

Río Churubusco y Plutarco Elías Calles

Boulevard Puerto Aéreo y Fray Servando Teresa de Mier

¡Mucho ojo! Estas son las multas por pasear a tus mascotas sin correa en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.