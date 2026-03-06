¡No caigas en el corralón! Autos con restricciones para circular hoy en CDMX y Edomex

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico vehicular y para que no te multen o manden al corralón, te decimos cuáles son los autos que tienen restricciones por el Hoy No Circula este viernes 6 de marzo en el Valle de México.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los autos que no pueden transitar de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex son:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 6 de marzo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/0dh8mCqkgM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 6, 2026

Es muy importante mencionar que el Hoy No Circula no aplica para los autos con holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público y emergencias.

Además, cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental, las restricciones cambian y más autos deben descansar, esto con el objetivo de disminuir las partículas contaminantes y así la calidad del aire pueda mejorar.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la CDMX y el Reglamento de Tránsito establecen que los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán acreedores a una sanción de entre 2 mil 262 a 3 mil 439 pesos.

Además, podrían ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular donde solo podrán salir al pagar una multa.

