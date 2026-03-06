adn bueno
Breaking News

Metro CDMX hoy viernes 6 de marzo 2026: líneas saturadas y detalles del avance de trenes

¡No caigas en el corralón! Autos con restricciones para circular hoy en CDMX y Edomex

¡Por fin es viernes! Y si tienes planes te recomendamos revisar si tu auto puede circular en el Valle de México.

Autos que no pueden circular en CDMX y Edomex
Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Itandehui Cervantes | adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico vehicular y para que no te multen o manden al corralón, te decimos cuáles son los autos que tienen restricciones por el Hoy No Circula este viernes 6 de marzo en el Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los autos que no pueden transitar de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex son:

  • Holograma 1 y 2
  • Engomado azul
  • Terminación de placa 9 y 0

Es muy importante mencionar que el Hoy No Circula no aplica para los autos con holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público y emergencias.

Además, cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental, las restricciones cambian y más autos deben descansar, esto con el objetivo de disminuir las partículas contaminantes y así la calidad del aire pueda mejorar.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la CDMX y el Reglamento de Tránsito establecen que los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán acreedores a una sanción de entre 2 mil 262 a 3 mil 439 pesos.

Además, podrían ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular donde solo podrán salir al pagar una multa.

¿Tienes fotocívicas y multas de tránsito? Puedes pagar tu infracción paseando perritos en CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Hoy no circula CDMX

LO MÁS VISTO