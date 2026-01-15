En plena quincena, así aplica el Hoy No Circula del jueves 15 de enero en CDMX y Edomex
Con el inicio de una nueva quincena en el calendario de restricción vehicular, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 15 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital y sus áreas conurbadas.
La medida, coordinada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), restringe la circulación de automóviles particulares según color de engomado, terminación de placa y tipo de holograma de verificación.
¿Qué vehículos no podrán circular este jueves?
Para este 15 de enero, el programa indica que los automóviles que deberán descansar son:
- Vehículos con engomado color verde
- Con terminación de placa 1 y 2
- Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2
Los vehículos afectados no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y 22 municipios conurbados del Edomex.
¿Quiénes sí pueden circular?
- Quedan exentos de la restricción y pueden transitar libremente:
- Vehículos con hologramas 00 y 0
- Automóviles eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público
- Vehículos de emergencia y servicios esenciales
- Automóviles de personas con discapacidad con la acreditación correspondiente
Estas excepciones forman parte de las normas ambientales y de movilidad aplicadas por las autoridades.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las autoridades advierten que infringir el programa puede acarrear multas económicas considerables, basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto aproximado de la sanción por no respetar las restricciones va desde 20 hasta 30 UMAs; además, el vehículo puede ser remitido al corralón en caso de falta grave.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
A partir del 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica formalmente con sanciones en tres regiones principales del Estado de México
1. Municipios Conurbados (Valle de México)
Son los 18 municipios que tradicionalmente han operado con el programa:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
2. Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
Desde 2026 se incorporan 16 municipios de esta región:
- Almoloya de Juárez
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzoltepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
3. Zona de Santiago Tianguistenco
Se incluyen:
- Almoloya del Río
- Atizapán (Santa Cruz Atizapán)
- Capulhuac
- Xalatlaco
- Santiago Tianguistenco
- Texcalyacac
