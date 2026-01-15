En plena quincena, así aplica el Hoy No Circula del jueves 15 de enero en CDMX y Edomex

Con el inicio de una nueva quincena en el calendario de restricción vehicular, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 15 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital y sus áreas conurbadas.

La medida, coordinada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), restringe la circulación de automóviles particulares según color de engomado, terminación de placa y tipo de holograma de verificación.

¿Qué vehículos no podrán circular este jueves?

Para este 15 de enero, el programa indica que los automóviles que deberán descansar son:



Vehículos con engomado color verde

Con terminación de placa 1 y 2

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2

Los vehículos afectados no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y 22 municipios conurbados del Edomex.

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la restricción y pueden transitar libremente:

Vehículos con hologramas 00 y 0

Automóviles eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Automóviles de personas con discapacidad con la acreditación correspondiente

Estas excepciones forman parte de las normas ambientales y de movilidad aplicadas por las autoridades.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las autoridades advierten que infringir el programa puede acarrear multas económicas considerables, basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto aproximado de la sanción por no respetar las restricciones va desde 20 hasta 30 UMAs; además, el vehículo puede ser remitido al corralón en caso de falta grave.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

A partir del 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica formalmente con sanciones en tres regiones principales del Estado de México

1. Municipios Conurbados (Valle de México)

Son los 18 municipios que tradicionalmente han operado con el programa:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

2. Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Desde 2026 se incorporan 16 municipios de esta región:



Almoloya de Juárez

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzoltepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

3. Zona de Santiago Tianguistenco

Se incluyen:



Almoloya del Río

Atizapán (Santa Cruz Atizapán)

Capulhuac

Xalatlaco

Santiago Tianguistenco

Texcalyacac

