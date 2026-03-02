Metro y Metrobús CDMX hoy 2 de marzo: Retrasos de hasta 20 minutos, estaciones saturadas y Zócalo sigue cerrado

Este lunes 2 de marzo, miles de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México (CDMX) enfrentan retrasos considerables en varias líneas, luego del concierto masivo de Shakira en el Zócalo capitalino y en medio de las obras de modernización que continúan en la red.

Desde primeras horas de la mañana, pasajeros reportaron tiempos de espera superiores a los 10 y hasta 20 minutos en distintas rutas, lo que provocó andenes saturados y trenes con alta ocupación.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 2, 2026

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 2 de marzo?

De acuerdo con reportes ciudadanos y recorridos en estaciones clave, la Línea A presenta retrasos de más de 10 minutos. En la Línea 3, usuarios señalaron que los tiempos de espera también superan los 10 minutos, con especial saturación en Indios Verdes, una de las terminales con mayor demanda en la red.

La Línea 1 registra demoras mayores a 15 minutos y estaciones con alta concentración de personas, mientras que en la Línea 8 los retrasos rebasan los 20 minutos

En la Línea B también se reportan esperas superiores a los 10 minutos.

A través de sus canales oficiales, el Metro informó: “Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 9 y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado”.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Estación Zócalo cerrada

La estación Zócalo/Tenochtitlán permanece cerrada tras el evento masivo del fin de semana en la Plaza de la Constitución, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas en estaciones cercanas como Pino Suárez o Allende.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 2, 2026

Línea 2 del Metro CDMX: horarios por remodelación tras concierto de Shakira

Además de la alta demanda habitual de inicio de semana, continúan las afectaciones en la Línea 2 por trabajos de remodelación. El servicio en el tramo San Antonio–Viaducto opera de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 horas.

Los sábados, la operación se suspende a partir de las 20:00 horas, mientras que los domingos dichas estaciones permanecen cerradas durante todo el día.

Metrobús CDMX hoy: servicio opera con normalidad

En contraste, el sistema Metrobús reporta servicio completo en todas sus líneas y sin que, hasta el momento, existan reportes generalizados de retrasos por parte de los usuarios.

Ante el panorama de este lunes, la recomendación principal para quienes utilizan el transporte público en la capital es salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos.

