Todo cambió por Shakira: así operan los circuitos y las estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro CDMX este domingo

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino modificó por completo la operación del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), especialmente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que informó que este domingo 1 de marzo habrá ajustes en horarios y circuitos para facilitar el traslado de miles de asistentes al primer cuadro de la capital.

Las líneas 1, 2 y 9 ampliarán su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo, como parte del operativo especial; sin embargo, la mayor atención está en la línea azul, que operará bajo un esquema diferenciado durante gran parte del día debido a trabajos de rehabilitación en tres estaciones.

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.

¿Cómo funcionará la Línea 2 del Metro CDMX este 1 de marzo?

La Línea 2 del Metro CDMX tendrá servicio de 07:00 a 17:00 horas en circuitos provisionales:



De Taxqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

Durante ese horario permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto por obras de mantenimiento. Para cubrir el tramo afectado, habrá apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que trasladarán usuarios de Xola a Pino Suárez.

A partir de las 17:00 horas se restablecerá el servicio completo de Taxqueña a Cuatro Caminos; no obstante, la estación Zócalo permanecerá cerrada todo el domingo como medida preventiva ante la concentración masiva de personas en la Plaza de la Constitución.

Horario del Metrobús por el concierto de Shakira

El operativo no solo impacta al Metro. El Metrobús CDMX también implementará ajustes en sus rutas y horarios.

Las Líneas 1 y 7 extenderán su servicio hasta la 1:00 horas del lunes. A partir de las 00:00 horas, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos. La última salida será desde El Caminero e Indios Verdes (Línea 1) y desde Glorieta Violeta (Línea 7).

Además, habrá modificaciones en circuitos:



Línea 3 : sin servicio en Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas desde las 15:00 horas

: sin servicio en desde las 15:00 horas Línea 4 : sin operación en rutas norte y sur ; solo funcionarán trayectos hacia AICM, Pantitlán y Alameda Oriente

: ; solo funcionarán trayectos hacia AICM, Pantitlán y Alameda Oriente Línea 7: sin servicio en Hidalgo y El Caballito desde las 15:00 horas

Las autoridades advirtieron que habrá afectaciones viales en calles del Centro Histórico, por lo que recomiendan anticipar traslados y consultar canales oficiales antes de salir.

