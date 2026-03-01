¡Atención, fans! Lista de módulos para vacunarte contra el sarampión durante el concierto de Shakira en el Zócalo; horarios

El esperado concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) no solo reunirá a miles de fans este domingo 1 de marzo; también será escenario de una jornada especial de vacunación contra el sarampión.

El gobierno de la CDMX informó que se encuentran instalados módulos de vacunación contra el sarampión en puntos estratégicos para que quienes asistan puedan aplicarse la dosis antes o después del evento masivo.

¿Me puedo contagiar de sarampión en el concierto de Shakira?

La vacunación, durante el concierto masivo de Shakira, forma parte de una campaña intensiva para contener los contagios en el país.

Es importante que los asistentes cuenten con su vacuna de sarampión, porque de acuerdo con autoridades sanitarias, el virus ha mostrado una tendencia al alza en distintas regiones, por lo que se busca aprovechar eventos multitudinarios para ampliar la cobertura de vacunación.

¿Dónde me puedo poner la vacuna contra el sarampión durante el concierto de Shakira?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que brigadas médicas estarán disponibles durante el concierto para que los fans de la colombiana acudan a ponerse la vacuna contra el sarampión. Los módulos se instalarán principalmente en accesos clave del Centro Histórico:

En las inmediaciones de las estaciones del Metro Bellas Artes y Pino Suárez.

Estos puntos operarán desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 de la madrugada, con el objetivo de atender a quienes lleguen con anticipación al espectáculo o permanezcan en la zona después del show.

La estrategia busca facilitar el acceso a la vacuna a miles de personas que se concentrarán en el corazón de la capital para el cierre de la gira de la artista colombiana.

¿A qué hora empieza el concierto de Shakira en el Zócalo?

El gran concierto gratuito de Shakira se realizará este 1 de marzo, en punto de las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino, donde se espera una asistencia masiva. Además, el gobierno de la ciudad instaló pantallas gigantes en calles cercanas para que más personas que no logren entrar al primer cuadro del Centro Histórico puedan ver el espectáculo en vivo.

La presentación marca el cierre de la etapa en México de la gira mundial de la cantante "Las mujeres ya no lloran World Tour” y podría convertirse en uno de los conciertos gratuitos más concurridos en la historia reciente de la CDMX.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

