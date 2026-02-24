Secretaría de Salud confirma primer muerte por sarampión en la CDMX en 2026, van casi 11 mil casos

La Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por sarampión en CDMX en lo que va del año. El deceso ocurrió en un hospital público de la capital, en el contexto de un brote nacional que ya acumula casi 11 mil casos confirmados. La autoridad detalló que la persona no contaba con esquema completo de vacunación.

El anuncio se realizó tras la actualización epidemiológica semanal. La dependencia explicó que el incremento de contagios responde a baja cobertura de vacunación y alta movilidad en zonas urbanas. El virus es altamente transmisible y puede generar complicaciones graves, sobre todo en menores y personas inmunocomprometidas.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México en 2026?

El país registra 10,941 casos de contagios confirmados desde el inicio del brote en febrero de 2025. Varias entidades reportan transmisión comunitaria activa.

Expertos advierten que el número refleja rezagos en esquemas básicos. El impacto se observa en hospitales con mayor demanda y en costos para el sistema de salud.

Panorama actual del sarampión en CDMX

En la capital se confirmaron decenas de casos, con cadenas de contagio en distintas alcaldías. Las autoridades intensificaron cercos sanitarios.

El primer fallecimiento eleva el nivel de alerta. La ciudad concentra alta densidad poblacional, lo que facilita la propagación.

¿Por qué es clave la vacunación contra el sarampión?

La vacuna triple viral ofrece protección superior al 95 por ciento con dos dosis. Es segura y gratuita en el sector público.

Especialistas subrayan que la inmunización colectiva corta la transmisión. Sin cobertura amplia, el riesgo de brotes persiste.

¿Dónde vacunarse gratis en la CDMX?

La Secretaría de Salud capitalina habilitó centros de salud, hospitales y módulos itinerantes. Se atiende sin costo y sin necesidad de cita.

La autoridad recomienda revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar esquemas pendientes de inmediato.

Fuente oficial y seguimiento epidemiológico

La información fue difundida por la Secretaría de Salud federal y por autoridades sanitarias locales. Los reportes se actualizan cada semana.

El llamado es a mantener vigilancia, acudir al médico ante síntomas y reforzar la prevención comunitaria.