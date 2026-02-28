¡Será el ideal! Así estará el clima para ver a Shakira en el Zócalo de la CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima será un factor favorable. El reporte emitido el 28 de febrero señala ambiente cálido durante el día y baja probabilidad de lluvia ligera en la capital, lo que genera condiciones adecuadas para un espectáculo al aire libre como el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

¡Será el ideal! Así estará el clima para ver a Shakira

El pronóstico anticipa temperaturas elevadas en la tarde y un descenso gradual por la noche. Este comportamiento térmico permitirá que el público disfrute sin frío extremo.

La estabilidad atmosférica reduce riesgos de suspensión. Para la ciudad, implica logística más sencilla y mayor seguridad en un evento multitudinario.

Condiciones generales para el domingo 1 de marzo (día del concierto)

Temperatura máxima entre 30 y 35 °C

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm

Estas variables indican calor intenso previo al show y ambiente más fresco después de las 20:00 horas, ideal para permanecer varias horas en el Zócalo.

¿Lloverá fuerte o arruinará el show?

El SMN descarta tormentas fuertes en la CDMX. Las precipitaciones relevantes se concentrarán en estados del occidente y sureste del país.

En la capital solo existe posibilidad de llovizna dispersa. El impacto sería mínimo y no comprometería la realización del concierto.

Recomendaciones prácticas para asistir

Llevar agua, gorra y protector solar

Usar ropa ligera y cómoda

Evitar objetos que puedan volar con el viento

Las autoridades sugieren atender indicaciones de Protección Civil. La prevención mejora la experiencia colectiva.

Evolución del clima en los días siguientes

El lunes 2 y martes 3 persistirá el ambiente cálido en la capital. Podrían presentarse chubascos vespertinos ligeros.

Para visitantes, el panorama resulta favorable. La tendencia indica continuidad de temperaturas elevadas sin fenómenos severos inmediatos.