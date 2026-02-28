Bloqueos y rodadas provocarán embotellamientos en calles de CDMX hoy

A pesar de que es fin de semana en la CDMX se prevén bloqueos y rodadas lo que provoca cierres viales y tráfico pesado, así que si planeas salir hoy sábado 28 de febrero te recomendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Alcaldías donde habrá manifestaciones

Milpa Alta

08:00 horas en Blvd. Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha.

Cuauhtémoc

09:30 horas en Palacio Nacional Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

10:00 horas en Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera.

11:00 horas en Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro y en Glorieta de Insurgentes Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.

15:00 y 17:00 horas en Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, colonia Centro.

18:00 horas en Av. Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico.

Gustavo A. Madero

10:00 horas en Parque del Mestizaje (Velaría del Edén) Prolongación Misterios y Av. Insurgentes Norte, colonia Santa Isabel Tola.

Álvaro Obregón

10:00 horas en Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Av. Universidad No. 1449, colonia Axotla.

Tláhuac

10:00 horas en Centro Deportivo “El Perú” Gitana No. 258, colonia Del Mar.

Xochimilco

10:30 horas en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco Adolfo López Mateos No. 323, colonia San Juan Moyotepec.

Venustiano Carranza

11:00 horas en Tenochtitlán y Nezahualcóyotl, colonia Aeropuerto Arenal.

Iztacalco

13:000 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Rodadas en CDMX hoy

Mientras que las rodadas provocarán afectaciones en:

08:30 horas en Giant San Nicolás, Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco Km. 11.5.

14:30 horas en Astas de Ciudad Universitaria

19:30 horas en Parque Recreativo “Francisco I. Madero” Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza

19:40 horas en Coyamel y Cuapinol, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

19:45 horas en Av. Industria Militar y Blvd. Manuel Ávila Camacho, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo (provenientes de Dormimundo Naucalpan)

20:00 horas en Estadio Olímpico Universitario (Astas)

20:30 horas en Deportivo Gral. Plutarco Elías Calles Cobre No. 200, colonia Popular Rastro, alcaldía Venustiano Carranza

