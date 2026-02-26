Usuarios reportan avance lento en las Líneas 1, B y 4 del Metro CDMX; Metrobús con retrasos hoy 26 de febrero

La mañana de este jueves 26 de febrero se registran complicaciones en la Ciudad de México (CDMX) en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales.

Pasajeros denunciaron largos tiempos de espera, trenes detenidos en el trayecto y andenes saturados, principalmente en líneas que conectan con zonas de alta demanda en la capital y el Estado de México (Edomex).

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 1, 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 26, 2026

Línea 1 del Metro hoy: aglomeración en Observatorio y esperas de más de 10 minutos

En la Línea 1 se reporta aglomeración en la terminal Observatorio y tiempos de espera superiores a los 10 minutos. Usuarios señalaron que, además de la saturación en andenes, los trenes realizan detenciones prolongadas en el camino.

Las principales afectaciones reportadas son:



Observatorio : alta concentración de usuarios en andenes

: alta concentración de usuarios en andenes Tramo de la Línea 1: trenes que se detienen por varios minutos durante el recorrido

Ante los señalamientos, el Metro informó: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1”; no obstante, pasajeros indican que el avance continúa siendo lento en distintos puntos del trayecto.

Línea B y Línea 4 con retrasos de más de 15 minutos

Otra de las rutas con mayores complicaciones es la Línea B, donde usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos, especialmente en dirección a Ciudad Azteca.

Los reportes señalan:



Dirección a Ciudad Azteca: tiempos de espera superiores a 15 minutos

En la Línea 4 también se presentan demoras que superan el cuarto de hora, aunque no se han detallado estaciones específicas con mayor afectación.

De manera general, el Sistema de Transporte Colectivo comunicó que comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 1, 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Añadió que personal del organismo se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio, por lo que pidió a los usuarios tomar previsiones.

Metrobús CDMX: retraso en Línea 1

Por su parte, el Metrobús también presenta afectaciones este jueves 26 de febrero. Usuarios reportaron retrasos en la Línea 1, particularmente en las rutas que salen de Doctor Gálvez.

Las afectaciones señaladas son:



Rutas que parten de Doctor Gálvez: demora en la llegada de unidades

Autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado ante la alta demanda registrada durante esta mañana.

