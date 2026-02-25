Reportan estaciones saturadas y esperas de hasta 15 minutos en el Metro y Metrobús CDMX este miércoles 25 de febrero
Retrasos de más de 10 minutos en Línea 7 y fallas en la Línea 1 del Metrobús complican el traslado en la CDMX, toma tus precauciones este miércoles.
Este miércoles 25 de febrero, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron diversos retrasos y saturación en varias líneas de la red, lo que ha generado mayores tiempos de espera en andenes y complicaciones para quienes se trasladan en hora pico.
La Línea 7 encabeza las quejas ciudadanas, con demoras superiores a los 10 minutos entre trenes y acumulación de pasajeros en distintas estaciones del trayecto. En redes sociales, usuarios señalaron que los convoyes llegan con alta ocupación, dificultando el abordaje.
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 9, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
¿Qué líneas del Metro tienen retrasos hoy miércoles 25 de febrero?
De acuerdo con los reportes de esta mañana, las afectaciones se concentran en:
- Línea 7: retrasos de más de 10 minutos y saturación en estaciones
- Línea A: demoras superiores a cinco minutos en distintos tramos
- Línea 3: trenes con marcha lenta y avance irregular
- Línea 2: esperas de más de 15 minutos en algunas estaciones, lo que ha provocado aglomeraciones
Ante esto, el Metro puntualizó que se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 9, A y B; no obstante, puntualizaron que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación
Estado del Metrobús hoy 25 de febrero: falla en Línea 1 y quejas por espera
En el caso del Metrobús, se reportó una incidencia en la Línea 1, específicamente en la ruta que va de Dr. Gálvez a Rojo Gómez. Usuarios informaron sobre una falla a la altura de Río Tecolutla, situación que obligó al descenso de pasajeros para continuar su trayecto por otros medios.
Además, en la ruta de El Caminero a Indios Verdes se registraron tiempos de espera superiores a los 15 minutos, generando inconformidad entre quienes aguardaban unidades.
Pese a estos contratiempos, el Metrobús informó que sus siete líneas se mantienen en operación y sin afectaciones generalizadas.
CDMX anuncia remodelación de la Línea 2 del Metro; lista de estaciones cerradas y fechas de la obra
A partir de este mes de febrero, tres estaciones clave de la Línea Azul tendrán cierres anticipados y fines de semana sin servicio; revisa si tu ruta se verá afectada.
Recomendaciones para usuarios
Autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real, especialmente durante las horas de mayor demanda.
