¡Solo habrá una función! Una capilla llegada en 2,000 cajas será escenario de un concierto romántico en CDMX

La Ciudad de México suma una cita cultural que combina romanticismo, patrimonio histórico y música en vivo en un formato poco habitual. El concierto especial de canciones de amor tendrá lugar dentro de una capilla medieval reconstruida pieza por pieza en la capital, lo que convierte la velada en algo más que un recital: es una experiencia sensorial que une historia europea, repertorio icónico y un ambiente diseñado para disfrutar cada nota.

Un concierto romántico en una capilla histórica de CDMX

El recital Candlelight: Grandes Canciones de Amor se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, ubicada en Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México. Habrá una sola función, con una duración aproximada de 60 minutos y apertura de puertas media hora antes.

El repertorio mezcla clásicos eternos del amor con éxitos más contemporáneos. Durante la noche sonarán piezas popularizadas por artistas como Etta James, Elvis Presley, Beyoncé y John Legend, reinterpretadas en formato de cuerdas por el Cuarteto Arcano.

Entre los aspectos clave del evento:

Acceso permitido a partir de los 8 años

Menores de 16 deben acudir con un adulto

Recinto accesible para personas en silla de ruedas

Entrada desde 765 pesos mexicanos

Una capilla medieval que cruzó el océano en miles de piezas

Uno de los mayores atractivos del concierto es el propio recinto. La Capilla Gótica fue construida en España en el siglo XIV y, tras procesos de venta de patrimonio en Europa, fue adquirida en los años veinte por el magnate estadounidense Randolph Hearst. Décadas después, el empresario mexicano Nicolás González Jáuregui la compró y la trasladó a México en más de 2.000 cajas.

La estructura fue ensamblada cuidadosamente en la capital, donde hoy funciona como parte esencial del complejo cultural del Helénico.

