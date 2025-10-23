Cómo descargar la constancia de antecedentes penales en pdf y en línea

Mientras el mundo tiende a lo digital, los trámites presenciales y con documentos físicos poco a poco comienzan a desaparecer. Ante esta situación, el Gobierno de México ofrece en su página web la posibilidad de descargar la constancia de antecedentes penales federales en formato PDF y en línea, sin tener que acudir a una oficina de forma presencial.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Dónde se sacan los antecedentes penales federales?
El documento es válido de forma impresa en hoja blanca tamaño carta, ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal. Para descargarlo de manera gratuita, debes seguir los siguientes pasos:
- Captura tu Clave Única de Registro de Población
- Valida tu información y captura el nombre de la persona que realizó tu registro de nacimiento (padre, madre o tutor)
- Genera tu solicitud y selecciona el nombre de la institución que solicita la constancia, elige la razón por la que requieres el trámite, y por último, registra una cuenta de correo electrónico válida y disponible para recibir notificaciones.
- Elige tu forma de pago, con tarjeta de crédito o débito o en ventanilla bancaria a través de la línea de captura.
- Descarga tu constancia, a través de tu correo electrónico recibirás la liga para encontrar el documento luego de 10 días.
En caso de que el sistema encuentre coincidencias entre tu nombre y el de una persona con antecedentes penales, deberás adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Además, recibirás una notificación en un plazo de 10 días hábiles:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial
¿Quién me puede pedir el certificado de antecedentes penales?
La constancia de antecedentes penales federales puede ser solicitada por diversas entidades o en diferentes situaciones, tales como:
- Autoridad administrativa o judicial.
- Ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
- Instituciones de Seguridad Pública o privada.
- Embajadas o consulados.
- Puede ser un requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
¿Qué es la constancia de antecedentes penales federales?
La constancia sirve para comprobar que el ciudadano o extranjero posee o no Registros de Antecedentes Penales por sentencia condenatoria en su contra por imputársele un delito.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.