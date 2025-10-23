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Así se puede descargar la constancia de antecedentes penales en pdf y en línea

Solo hay que seguir sencillos pasos para descargar la constancia de antecedentes penales federales en línea, sin necesidad de acudir a una oficina

Cómo descargar la constancia de antecedentes en pdf y en línea | Pekic/Getty Images

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Escrito por: Gabriel Saez

Mientras el mundo tiende a lo digital, los trámites presenciales y con documentos físicos poco a poco comienzan a desaparecer. Ante esta situación, el Gobierno de México ofrece en su página web la posibilidad de descargar la constancia de antecedentes penales federales en formato PDF y en línea, sin tener que acudir a una oficina de forma presencial.

Cómo descargar la constancia de antecedentes penales en pdf y en línea
Mixed race man paying bills in living room Cómo descargar la constancia de antecedentes penales en pdf y en línea (JGI/Jamie Grill/Blend Images/Getty Images/Tetra images RF)

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¿Dónde se sacan los antecedentes penales federales?

El documento es válido de forma impresa en hoja blanca tamaño carta, ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal. Para descargarlo de manera gratuita, debes seguir los siguientes pasos:

  • Captura tu Clave Única de Registro de Población
  • Valida tu información y captura el nombre de la persona que realizó tu registro de nacimiento (padre, madre o tutor)
  • Genera tu solicitud y selecciona el nombre de la institución que solicita la constancia, elige la razón por la que requieres el trámite, y por último, registra una cuenta de correo electrónico válida y disponible para recibir notificaciones.
  • Elige tu forma de pago, con tarjeta de crédito o débito o en ventanilla bancaria a través de la línea de captura.
  • Descarga tu constancia, a través de tu correo electrónico recibirás la liga para encontrar el documento luego de 10 días.

En caso de que el sistema encuentre coincidencias entre tu nombre y el de una persona con antecedentes penales, deberás adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Además, recibirás una notificación en un plazo de 10 días hábiles:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial

¿Quién me puede pedir el certificado de antecedentes penales?

La constancia de antecedentes penales federales puede ser solicitada por diversas entidades o en diferentes situaciones, tales como:

  1. Autoridad administrativa o judicial.
  2. Ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
  3. Instituciones de Seguridad Pública o privada.
  4. Embajadas o consulados.
  5. Puede ser un requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

¿Qué es la constancia de antecedentes penales federales?

La constancia sirve para comprobar que el ciudadano o extranjero posee o no Registros de Antecedentes Penales por sentencia condenatoria en su contra por imputársele un delito.

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