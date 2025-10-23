Cómo descargar la constancia de antecedentes en pdf y en línea

Cómo descargar la constancia de antecedentes en pdf y en línea | Pekic/Getty Images

Mientras el mundo tiende a lo digital, los trámites presenciales y con documentos físicos poco a poco comienzan a desaparecer. Ante esta situación, el Gobierno de México ofrece en su página web la posibilidad de descargar la constancia de antecedentes penales federales en formato PDF y en línea, sin tener que acudir a una oficina de forma presencial.

Mixed race man paying bills in living room Cómo descargar la constancia de antecedentes penales en pdf y en línea (JGI/Jamie Grill/Blend Images/Getty Images/Tetra images RF)

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¿Dónde se sacan los antecedentes penales federales?

El documento es válido de forma impresa en hoja blanca tamaño carta, ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal. Para descargarlo de manera gratuita, debes seguir los siguientes pasos:

Captura tu Clave Única de Registro de Población

Valida tu información y captura el nombre de la persona que realizó tu registro de nacimiento (padre, madre o tutor)

y captura el nombre de la persona que realizó tu registro de nacimiento (padre, madre o tutor) Genera tu solicitud y selecciona el nombre de la institución que solicita la constancia , elige la razón por la que requieres el trámite, y por último, registra una cuenta de correo electrónico válida y disponible para recibir notificaciones.

y selecciona el nombre de la que solicita la , elige la razón por la que requieres el trámite, y por último, registra una y disponible para recibir notificaciones. Elige tu forma de pago , con tarjeta de crédito o débito o en ventanilla bancaria a través de la línea de captura.

, con tarjeta de crédito o débito o en ventanilla bancaria a través de la línea de captura. Descarga tu constancia, a través de tu correo electrónico recibirás la liga para encontrar el documento luego de 10 días.

En caso de que el sistema encuentre coincidencias entre tu nombre y el de una persona con antecedentes penales, deberás adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Además, recibirás una notificación en un plazo de 10 días hábiles:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

¿Quién me puede pedir el certificado de antecedentes penales?

La constancia de antecedentes penales federales puede ser solicitada por diversas entidades o en diferentes situaciones, tales como:

Autoridad administrativa o judicial. Ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente previsto. Instituciones de Seguridad Pública o privada. Embajadas o consulados. Puede ser un requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

¿Qué es la constancia de antecedentes penales federales?

La constancia sirve para comprobar que el ciudadano o extranjero posee o no Registros de Antecedentes Penales por sentencia condenatoria en su contra por imputársele un delito.

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