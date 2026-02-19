CAPUFE anuncia cierre total en la México-Puebla durante el fin de semana; horarios y rutas alternas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), informó que a partir de la noche de este jueves 19 de febrero habrá afectaciones a la circulación en la autopista México–Puebla debido al montaje de una estructura metálica vinculada con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha.

Los trabajos se llevarán a cabo a la altura del kilómetro 18 y se extenderán hasta la madrugada del viernes 20 de febrero, por lo que se recomienda a las y los automovilistas anticipar traslados y considerar rutas alternas.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/fk1nHltVmV — CAPUFE (@CAPUFE) February 18, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Horarios del cierre total en la México-Puebla

De acuerdo con el aviso oficial, las maniobras iniciarán a las 21:00 horas de este jueves con el desvío de vehículos hacia los carriles centrales en dirección a Puebla. Además, se prevé un cierre total momentáneo en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

Las labores concluirán alrededor de las 05:30 horas del viernes 20 de febrero; sin embargo, se contempla un cierre temporal adicional entre las 00:00 y la 01:00 horas, lapso en el que la circulación podría suspenderse completamente mientras se realizan las maniobras más delicadas.

El montaje forma parte de las obras de infraestructura del Trolebús Chalco–Santa Martha, proyecto que busca fortalecer la conectividad entre el Estado de México (Edomex) y el oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Muere abuelito calcinado en su vivienda en Puebla

Rutas alternas por cierre en la México–Puebla

Ante las afectaciones previstas, autoridades recomiendan utilizar vías alternas, principalmente:



Carretera federal México–Puebla (libre), como opción paralela a la autopista de cuota

(libre), como opción paralela a la autopista de cuota Avenida Tláhuac, para quienes se dirigen hacia el oriente de la Ciudad de México

para quienes se dirigen hacia el oriente de la Anillo Periférico Oriente, que permite conectar con distintas vialidades primarias

Circuito Exterior Mexiquense, para trayectos de largo recorrido hacia Puebla o el Valle de México

Recomendaciones ante el cierre

También se sugiere mantenerse atento a los avisos en tiempo real de CAPUFE, ya sea a través del número 074 o en su cuenta oficial en la red social X, donde se actualiza el estatus de la circulación.

Las autoridades pidieron a las y los conductores reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras, respetar los señalamientos y el Trolebús Chalco–Santa Martha para evitar accidentes.

Si planeas circular esta noche por la autopista México–Puebla, toma previsiones, revisa tu ruta con anticipación y considera salir con mayor tiempo para evitar contratiempos derivados de estos trabajos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.