¡Se derrite la capital! Activan alerta de calor en CDMX por temperaturas de hasta 32 °C
Este 19 de febrero se espera que el calor sea sofocante en la mayor parte de la Ciudad de México (CDMX) y autoridades piden tomar precauciones.
La Ciudad de México (CDMX) enfrenta un aumento considerable en las temperaturas durante esta semana y el jueves 19 de febrero será el peor de todos. Las tardes han superado los 28 grados en distintos puntos de la capital, pero para este jueves, el pronóstico advierte que el termómetro podría alcanzar hasta 32 grados de calor intenso.
Esto ha provocado que las autoridades activen alerta amarilla de calor para 13 alcaldías de la CDMX. Destaca que el incremento de temperatura se debe a un sistema de alta presión que favorece cielo despejado y mayor incidencia solar durante el día, lo que genera ambiente muy caluroso durante la tarde.
Alcaldías en alerta amarilla por altas temperaturas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alerta amarilla se activó en diversas alcaldías donde se esperan temperaturas de 30 a 32 grados Celsius. Entre las demarcaciones con mayor afectación se encuentran:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
El periodo de mayor calor se prevé entre las 13:00 y 18:00 horas, cuando la radiación solar será más intensa. Las autoridades piden especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Recomendaciones por altas temperaturas en CDMX
Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros y manga larga, además de mantenerse bien hidratado aunque no se tenga sed.
También se sugiere no realizar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor y no permanecer dentro de vehículos cerrados. En caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza o náuseas, es importante acudir al médico y mantenerse en un lugar fresco.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace,… pic.twitter.com/xKskW8BPUT— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 19, 2026
