¡No salgas! Estas son las alcaldías de CDMX que sufrirán más por el calor este martes 17 de febrero

La Ciudad de México (CDMX) enfrentará un repunte de temperaturas este martes 17 de febrero, con máximas de calor que podrían alcanzar entre 26 y 28 grados Celsius. El Sol se sentirá al máximo en la capital del país y todavía no hay ningún frente frío que pueda ayudar para disminuir las temperaturas.

Las alcaldías más afectadas por el calor en la CDMX

De acuerdo con el mapa de calor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas más altas se esperan en alcaldías del centro y oriente urbano, donde la densidad de concreto y menor presencia de áreas verdes intensifica la sensación térmica.

Entre las demarcaciones que podrían reportar las máximas de 27 y 28 grados encuentran:



Iztapalapa

Iztacalco

Tláhuac

Xochimilco

Coyoacán

Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Alcaldías con menor temperatura, pero que igual sufren por calor

En contraste, alcaldías ubicadas en zonas con mayor altitud o presencia de áreas verdes, como Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa registrarán temperaturas ligeramente menores, con máximas estimadas alrededor de 24 a 27 °C.

Este contraste térmico se debe en parte al denominado efecto isla de calor urbano, que provoca que las zonas más urbanizadas y con menor cobertura vegetal acumulen más calor durante el día.

Consejos para soportar el calor en CDMX

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, usar protector solar y ropa ligera, así como reducir la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando las radiaciones y temperaturas suelen ser más intensas.

La sensación de calor persistirá durante la jornada y, de acuerdo con los pronósticos, seguirá siendo notable en los próximos días, manteniendo condiciones secas y escasa probabilidad de lluvia en gran parte de la capital.

