Suspenden clases en el IPN y UNAM por incendio en el bordo de Xochiaca; se agrava la contaminación

La mañana de este martes 17 de febrero se registró un incendio de pastizales en el bordo de Xochiaca lo que ha provocado un intenso olor a quemado y derivado de esta situación se suspendieron clases en las algunas escuelas.

Suspenden clases por incendio en el bordo de Xochiaca

La Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció mediante un comunicado que suspendió clases debido a que el olor a quemado es muy intenso.

Además, UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional (IPN) también suspendió las actividades académicas para el turno matutino debido a la presencia de humo y fuerte olor a quemado. Ambas instituciones pidieron a la comunidad mantenerse pendientes de las actualizaciones.

Contingencia ambiental en CDMX y Edomex

Cabe señalar que en el Valle de México se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono y el incendio podría agravar la situación.

Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hizo un llamado a la población para evitar la exposición al aire libre y reducir la emisión de precursores de ozono.

Además, recomiendan evitar realizar actividades al aire libre, especialmente menores, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También se pide facilitar el trabajo desde casa y realizar trámites en línea. Evitar utilizar aerosoles, impermeabilizantes y productos químicos. Se exhorta a la población a mantenerse informado mediante los canales oficiales para conocer las medidas implementadas ante esta situación.

Valle de México rompe récord de contingencias

