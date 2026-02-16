¡Sí hay chamba! Lanzan convocatoria para trabajar como especialista en verificación

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (CDMX) está en busca de personas interesadas en formar parte de la institución tras lanzar la convocatoria de personal especializado en funciones de verificación.

Las personas especializadas en funciones de verificación son quienes retiran los sellos de Suspensión de Actividades y de Clausura a los negocios y establecimientos, entre otros por no cumplir con las normas de seguridad, sanidad, etc.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacen las personas en funciones de verificación?

La convocatoria busca personal especializado en funciones de verificación "A" y "A" y para ello es necesario que tengan competencias como capacidad intelectual para comprender y reaccionar de manera acertada ante diferentes situaciones, además saber identificar información y detalles relevantes en las tareas asignadas y resolver situaciones difíciles.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el INVEA?

Ser mexicana o mexicano

Saber conducir automóvil transmisión estándar y automática

Contar con licencia vigente para conducir

No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada

No haber sido destituido o inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo, o comisión en el servicio público federal o local.

Acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula)

Dar su consentimiento para someterse a la capacitación y evaluaciones que conforman el proceso de selección

Llenar el formato de pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para Personal Especializado en Funciones de Verificación

Aprobar las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que establece la presente Convocatoria

Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Que no labore o haya laborado en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

No haber laborado en actividades de verificación en alcaldías



🔈‼️ Te compartimos el enlace de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde podrás consultar la Convocatoria 2026 para formar parte del Personal Especializado en Funciones de Verificación:https://t.co/hHTMVdFHMN



👀 Consulta las bases a partir de la página 39 pic.twitter.com/32tahhUrOt — INVEACDMX (@inveacdmx) February 16, 2026

¿Para quiénes aplica la convocatoria de personal de verificación?

No todas las personas pueden aplicar, ya que hay ciertos perfiles que se solicitan, entre ellos que pertenezcan a las siguientes licenciaturas:

Derecho

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniero Arquitecto

Protección Civil

Urbanismo

Planeación Territorial

Desarrollo metropolitano

Los aspirantes necesitan título y cédula profesional de licenciatura, de lo contrario no serán considerados en la convocatoria del INEVEA.

¿Cuáles son los documentos que se piden?

Identificación oficial

Título y cédula profesional

Comprobante de domicilio recuente, de máximo 3 meses anteriores

CV

Licencia de conducir tipo A

Carta bajo protesta de decir la verdad que sabe conducir vehículo estándar y automático

Constancia de no antecedentes penales, expedida por el Gobierno de la Ciudad de México

Examen médico realizado ante una institución de salud pública

Dos fotos de tamaño infantil

Decreto para extrabajadores de Luz y Fuerza dejó pasivo de 27 mil mdp, revela libro

¿Cómo hacer el registro?

Si deseas postularse para ser especialista en verificación debes registrarte en la página institucional www.invea.cdmx.gob.mx como parte del proceso de reclutamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.