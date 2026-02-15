Barranca Atzoyapan se incendia y aumenta la mala calidad del aire en CDMX

Se registra un fuerte incendio en la Barranca Atzoyapan, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, hoy domingo 15 de febrero, en medio de la mala calidad del aire que se ha registrado en las últimas 48 horas.

El incendio se registra atrás del Panteón Jardín y para controlar la emergencia ya se encuentra en el lugar el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Nube de humo se esparce

A través de sus redes sociales, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compartió tres imágenes para difundir el fuerte incendio que se propaga en la barranca y la nube de humo que esparce por la zona. Aseguró que seguirá informado de la emergencia, pero ya se atiende por los bomberos.

¿Qué alcaldías registran mala calidad del aire?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la mala calidad del aire se reporta en casi toda la capital, pero principalmente en:

Cuauhtémoc

Tláhuac

Tlalpan

Benito Juárez

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

La contaminación abarca también los municipios del Estado de México (Edomex):

Naucalpan

Nezahualcóyotl

