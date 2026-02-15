Barranca Atzoyapan se incendia y aumenta la mala calidad del aire en CDMX
La nube de humo se esparce cerca del Panteón Jardín de Álvaro Obregón este domingo; el incendio empeora la calidad del aire del Valle de México.
Se registra un fuerte incendio en la Barranca Atzoyapan, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, hoy domingo 15 de febrero, en medio de la mala calidad del aire que se ha registrado en las últimas 48 horas.
El incendio se registra atrás del Panteón Jardín y para controlar la emergencia ya se encuentra en el lugar el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 15, 2026
Bomberos trabajan para sofocar un incendio en Barranca Atzoyapan, en Álvaro Obregón, atrás del Panteón Jardín https://t.co/QquzHeCNC4
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Nube de humo se esparce
A través de sus redes sociales, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compartió tres imágenes para difundir el fuerte incendio que se propaga en la barranca y la nube de humo que esparce por la zona. Aseguró que seguirá informado de la emergencia, pero ya se atiende por los bomberos.
¿Qué alcaldías registran mala calidad del aire?
Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la mala calidad del aire se reporta en casi toda la capital, pero principalmente en:
- Cuauhtémoc
- Tláhuac
- Tlalpan
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Miguel Hidalgo
- Álvaro Obregón
La contaminación abarca también los municipios del Estado de México (Edomex):
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
14:00, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en #Tlalpan, #BenitoJuárez, #Coyoacán, #Cuauhtémoc, #VenustianoCarranza, #MiguelHidalgo, #ÁlvaroObregón, #Tláhuac, #Coyoacán, #Naucalpan y #Nezahualcóyotl #CalidadDelAire MALA con un riesgo a la salud ALTO , en el resto de la #ZMCM es ACEPTABLE— Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 15, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.