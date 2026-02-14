Incendio en Edomex hoy: Se quema pastizal en Zona Esmeralda y agravaría la Fase 1 de Contingencia Ambiental

La tarde de este sábado 14 de febrero se registra un fuerte incendio de pastizal en Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, a la altura de la autopista Chamapa-Lechería, lo que genera una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El fuego se propagó rápidamente debido a las condiciones de sequía y a las ráfagas de viento en la zona, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio e incluso desde vialidades cercanas.

Elementos de Protección Civil y bomberos de Atizapán acudieron de inmediato al lugar para combatir las llamas, que consumen vegetación seca en un área extensa. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas.

¿Cómo afecta el incendio en Zona Esmeralda a la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

El incendio de pastizal registrado puede agravar la contingencia ambiental que actualmente afecta al Valle de México debido a varios factores:

1. Incremento de partículas contaminantes

La quema de pastizales libera grandes cantidades de partículas PM10 y PM2.5, así como monóxido de carbono y otros compuestos tóxicos. Estas partículas finas permanecen suspendidas en el aire y son uno de los principales indicadores que activan o mantienen la Contingencia Ambiental.

2. Acumulación por malas condiciones atmosféricas

Durante una contingencia, generalmente hay alta radiación solar, poco viento y estabilidad atmosférica, lo que impide que los contaminantes se dispersen. El humo del incendio puede quedar atrapado y elevar los niveles de contaminación en otros municipios del Estado de México y alcaldías de la CDMX.

El humo no se queda únicamente en Atizapán; puede desplazarse hacia otras zonas del Valle de México dependiendo de la dirección del viento, afectando la calidad del aire de manera regional.

