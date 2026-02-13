Autos que no circulan el sábado 14 de febrero si continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental se debe a un aumento en los contaminantes en el aire lo que provoca que este sea dañino para la salud y que al respirarlo cause complicaciones. Es por ello que al haber menos autos circulando se busca que haya menos emisiones y reduzcan los niveles.

Aunado a la Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa el Doble Hoy No Circula que este viernes entró en vigor a partir de las 5:00 a.m. en la Ciudad de México (CDMX) y Edomex con restricciones para ciertos automóviles.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/J3rvi82rts pic.twitter.com/Mg9pRhOi3A — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué carros no circulan el 14 de febrero si se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental ?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en su comunicado de las 3:00 p.m. dio a conocer que los contaminantes no han disminuído del todo y que la Fase 1 de Contingencia Ambiental también por lo que de seguir en esos niveles habría Doble Hoy No Circula el sábado 14 de febrero y en adn Noticias consultamos a un funcionario de la CAMe para que nos diera el dato de los automóviles que no podrán salir a las calles el Día del Amor y la Amistad; esta fue su respuesta:

Cuando la Fase 1 de Contingencia Ambiental sucede en fin de semana, lo que se hace es adaptar la secuencia del programa Hoy No Circula (amarillo, rosa, rojo, verde y azul), de manera que a cada color le corresponda en una ocasión y así sucesivamente.

En ese sentido, la última contingencia en fin de semana se activó el viernes 25 de abril de 2024, por lo que la restricción a la circulación se aplicó el día siguiente, sábado 26 de abril y correspondió a los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. De esta manera, suponiendo que la contingencia activa de hoy viernes 13 de febrero, continúe el día de mañana sábado 14 de febrero de 2026, la restricción a la circulación correspondería a los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Así que ya lo sabes, mantente atento al comunicado de las 20:00 horas de la noche de este viernes para saber si el día de mañana circulas y puedes ir a festejar el Día de San Valentín o tendrás que moverte en otro transporte.