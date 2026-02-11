Miércoles difícil en CDMX: Bloqueos y marchas colapsarán Reforma, Insurgentes y más hoy 11 de febrero

La Ciudad de México (CDMX) vivirá este miércoles 11 de febrero de 2026 una jornada complicada en materia de movilidad. De acuerdo con la agenda oficial de movilizaciones y eventos públicos , se prevén al menos 29 actividades entre marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y espectáculos masivos, lo que podría provocar afectaciones viales desde las primeras horas del día.

La alcaldía Cuauhtémoc será el punto con mayor presión vehicular, al concentrar la única marcha programada y varios eventos culturales. Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón también registrarán movimientos que podrían derivar en bloqueos intermitentes.

Marchas y bloqueos en CDMX hoy

La movilización más numerosa será encabezada por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE). La marcha está convocada a las 07:30 horas y partirá de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma, rumbo al Palacio Nacional , en el Centro Histórico.

Se estima la participación de alrededor de tres mil 500 personas, por lo que el corredor Reforma–Juárez–Eje Central podría registrar cierres y tránsito lento durante la mañana.

Además, se advierten posibles bloqueos en distintos puntos:



Benito Juárez : trabajadores de educación tecnológica podrían cerrar accesos en Avenida Universidad 1200 desde las 05:30 horas

: trabajadores de educación tecnológica podrían cerrar accesos en Avenida Universidad 1200 desde las 05:30 horas Xochimilco : se prevé una concentración en inmediaciones del Reclusorio Sur a las 10:00 horas

: se prevé una concentración en inmediaciones del Reclusorio Sur a las 10:00 horas Álvaro Obregón : extrabajadores de Luz y Fuerza no descartan afectaciones en Periférico Sur, a la altura de Boulevard Adolfo López Mateos, a las 11:00 horas

: extrabajadores de Luz y Fuerza no descartan afectaciones en Periférico Sur, a la altura de Boulevard Adolfo López Mateos, a las 11:00 horas Coyoacán: estudiantes podrían manifestarse al mediodía sobre Avenida Insurgentes Sur, cerca de la Rectoría de la UNAM

Autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 11 de febrero, en la #CiudadDeMéxico.

Eventos y partidos hoy en CDMX: Futbol, conciertos y ferias

Por la tarde y noche, la carga vehicular aumentará debido a eventos deportivos y espectáculos.

En Benito Juárez, el partido América vs Olimpia está programado a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con una asistencia estimada de más de 22 mil personas. Se espera tránsito intenso en las inmediaciones de Río Becerra, Patriotismo e Insurgentes.

En materia musical, destacan los conciertos de Alan Parsons en el Velódromo Olímpico (19:00 horas), Yuri en el Auditorio Nacional (20:30 horas) y The Hives en el Teatro Metropólitan (21:00 horas), lo que impactará zonas como Chapultepec, Centro y Viaducto.

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

También se desarrollan la Feria Internacional de Innovación en el WTC y la Feria de la Alegría y el Olivo en Tláhuac, con alta afluencia prevista.

La recomendación para este miércoles es mantenerse informado a través de los canales oficiales de tránsito y salir con tiempo para evitar contratiempos.

