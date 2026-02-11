Hoy No Circula endurece restricciones este miércoles 11 de febrero en el Valle de México

El programa Hoy No Circula miércoles 11 de febrero se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y proteger la calidad del aire. La medida es coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina y forma parte de una política permanente de control vehicular.

Durante este día, los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas, sin importar el origen de las matrículas.

Restricciones por color de engomado y número de placa

El esquema semanal establece qué autos descansan cada día laboral, permitiendo una aplicación clara y verificable. Los miércoles corresponden al engomado rojo, con placas terminadas en 3 y 4.

Esta dinámica facilita el control ambiental y reduce picos de contaminación generados por el parque vehicular, uno de los principales emisores de contaminantes urbanos.

Vehículos exentos del programa ambiental

Quedan fuera de las restricciones motocicletas, autos eléctricos, híbridos, con holograma 00 y 0, así como unidades para personas con discapacidad y maquinaria especializada.

Estas excepciones buscan incentivar tecnologías limpias y garantizar movilidad a sectores prioritarios sin afectar los objetivos ambientales.

¿Cómo operan las limitaciones los sábados?

Los sábados aplican reglas especiales para hologramas 1 y 2. El holograma 1 descansa por número par o impar según la semana, mientras que el holograma 2 no circula ningún sábado.

En ambos casos, el horario se mantiene de 5:00 a 22:00 horas, reforzando la reducción de emisiones en fines de semana.

¿Qué ocurre durante contingencias ambientales?

En fases preventivas o de emergencia, las autoridades amplían las restricciones, incluso para vehículos normalmente exentos como hologramas 0 y 00.

Estas acciones buscan disminuir rápidamente la concentración de contaminantes y evitar riesgos a la salud pública, especialmente en niños y adultos mayores.

