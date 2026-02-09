Estaciones cerradas en Línea 2 del Metro y cambios de ruta en el Metrobús afectan la CDMX este lunes 9 de febrero

La movilidad en la Ciudad de México (CDMX) arranca la semana con afectaciones importantes en el Metro y Metrobús, principalmente en el primer cuadro de la capital.

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y del Metrobús informaron sobre cierres, retrasos y modificaciones de servicio que impactan a miles de usuarios desde las primeras horas de este lunes 9 de febrero.

Cierre de la estación Zócalo hoy: alternativas para llegar al Centro Histórico

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no es posible descender en ese punto para acceder directamente al Centro Histórico. El STC recomendó a los usuarios utilizar estaciones alternas para llegar a la zona.

Las opciones más cercanas son Pino Suárez y Allende, ambas de la Línea 2; San Juan de Letrán, correspondiente a la Línea 8; así como Bellas Artes, donde confluyen las líneas 2 y 8. Desde estos puntos es posible continuar el trayecto a pie o mediante transporte.

Además del cierre, la Línea 2 opera con un horario especial. De lunes a viernes el servicio es de 05:00 a 22:00 horas, los sábados de 06:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos no habrá servicio.

El tramo en funcionamiento durante esos horarios va de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña, por lo que se recomienda planear con anticipación los traslados.

Horarios especiales Metro, Metrobús y Cablebús en CDMX por puente

Retrasos en la Línea 3 del Metro este lunes

Usuarios de la Línea 3 del Metro también reportan complicaciones. Este lunes se registran retrasos de hasta 20 minutos en las terminales, lo que ha provocado saturación en andenes y trenes.

Hasta el momento, el STC no ha detallado la causa del retraso, pero exhortó a permitir el libre cierre de puertas y considerar rutas alternas.

Retrasos en líneas 1, 2, 5, 7 9 y A

Las autoridades informaron que también se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 9 y A, aunque los usuarios reportan esperas de más de cinco minutos.

Cambios en el Metrobús hoy por eventos e intervenciones

El Metrobús también presenta afectaciones. En la Línea 4, ruta Buenavista–San Lázaro Sur, el servicio opera únicamente hasta Juárez y San Pablo, debido a un evento por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. No hay servicio de Mercados San Juan a Pino Suárez Sur.

En la Línea 2 del Metrobús se reportan retrasos en la ruta de Doctor Gálvez a Rojo Gómez, además de la suspensión total del servicio en la estación Rojo Gómez, en ambos sentidos, por trabajos de intervención.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempos extra en los traslados para evitar contratiempos este lunes.

