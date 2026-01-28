El sueldo que hay que ganar para vivir cómodo en las ciudades más importantes de Latinoamérica

El costo de la vivienda es diferente en cada ciudad dependiendo de múltiples factores. Como era de esperarse, hacerlo en las localidades principales de cada país aumenta los precios de manera considerable. Es por eso que el portal "The Title" realizó un estudio para sacar el promedio de sueldo que se necesita para vivir en diferentes ciudades de Latinoamérica.

A diferencia de lo que muchos pueden creer, la Ciudad de México (CDMX) no sería la más cara, aunque sí estaría entre las principales. Por lo pronto, para conseguir estos resultados, analizaron el costo de renta y/o mantenimiento de un departamento en una zona bien conectada, el pago de servicios, la comida, el transporte y los gastos cotidianos.

El sueldo necesario para vivir en las principales ciudades de Latioamérica

Para tener un parámetro más universal, el ingreso se consideró en dólares estadounidenses, aunque también destaca que este sueldo no contempla una vida de lujos ni la posibilidad de ahorrar de manera significativa.



Montevideo, Uruguay - de 1900 a 2500 dólares mensuales Sao Paulo, Brasil - de 1800 a 2400 dólares CDMX, México - de 1800 a 2300 dólares Panamá, Panamá - de 1700 a 2300 dólares San José, Costa Rica - de 1700 a 2300 dólares Santiago, Chile - de 1700 a 2300 dólares

El sueldo necesario para vivir en otras ciudades muy "cómodas"

Por otro lado, también consideraron unas ciudades donde el costo de vida suele ser más bajo y también ofrece una excelente calidad . Los resultados destacados fueron:



Buenos Aires, Argentina - de 1300 a 1900 dólares mensuales

Río de Janeiro, Brasil - de 1500 a 2100 dólares

Monterrey, México - de 1500 a 2100 dólares

Guadalajara, México - de 1500 a 2100 dólares

Lima, Perú - de 1200 a 1700 dólares

Bogotá, Colombia - de 1200 a 1700 dólares

